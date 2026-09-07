Gastón Acurio Velarde, exsenador, exministro y fundador del partido Acción Popular, murió a los 95 años. Su hijo, el reconocido chef peruano Gastón Acurio Jaramillo, fue quien confirmó este lunes el deceso del también exministro durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el también empresario peruano compartió un video compuesto por fotografías familiares en las que aparece junto a su padre, su madre y otros integrantes de su familia.

“Mi padre acaba de partir. Todavía me cuesta escribirlo. Lo miro y quisiera volver atrás. Volver a ser niño. Volver a caminar a su lado, tomado de su mano, sin saber entonces que algún día daría cualquier cosa por caminar así una vez más”, indicó Acurio.

Originario de Cusco, Gastón Acurio Velarde fue ingeniero y desarrolló una reconocida trayectoria en la política peruana durante las décadas de 1980 y 1990. Además, tuvo una participación destacada dentro de Acción Popular.

“Muchos quizá no lo conocieron. Los tiempos cambian. Pero yo sí lo conocí. Yo tuve el privilegio inmenso de ser su hijo. Y ahora cierro los ojos y empiezo a recordarlo. Recuerdo al hombre íntegro que conoció muy joven el poder y pasó por él sin mancharse. Al senador respetado. Al hombre que defendía sus convicciones sin herir, sin humillar, sin levantar la voz. Pero, sobre todo, recuerdo a mi padre. Caminando conmigo por la calle. Deteniéndose a saludar, escuchando, respetando y tratando a todos con el mismo respeto”, sostuvo Gastón.

Posteriormente, Gastón Acurio recordó los viajes que realizó junto a su padre por distintas regiones del interior del Perú, experiencias que le permitieron conocer de cerca la realidad del país.

“Y yo iba a su lado, sin saber que estaba aprendiendo. Nos mostró el Perú desde niños. Sus caminos, su gente, sus dolores. Nos enseñó a mirar con afecto, a no sentirnos nunca por encima de nadie”, expresó.

De igual manera, recordó los consejos que recibió de su padre, entre ellos, “cumplir la palabra, ser agradecido y leal”, valores que, según destacó, marcaron su vida.

“Y ahora te has ido y duele, papá. Hay una parte de mí que quisiera ser niño esta noche y pedirte que no te vayas. Pero te recuerdo y me pongo de pie”, manifestó.

“Porque durante toda tu vida nos enseñaste qué hacer cuando el camino se ponía difícil: siempre adelante. Eso decías. Y eso intentaremos hacer tus hijos. Con esta tristeza inmensa. Con esta gratitud que no me alcanza en las palabras. Con el orgullo de haber sido tu hijo”, agregó.

Posteriormente, el embajador gastronómico se despidió de su padre y reafirmó el profundo cariño que, según expresó, conservará por él durante el resto de su vida.

“Quizás uno nunca termina de despedirse de su padre. Quizás uno aprende a llevarlo adentro. Y allí te llevaré yo. Mientras viva. Gracias, papá. Por tu mano, tu ejemplo, tu amor. Don Gastón Acurio Velarde. Para muchos, un gran señor. Para mí, simplemente, mi papá. Descansa en paz”, finalizó.