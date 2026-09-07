Una camioneta se despistó y cayó al río Santa, en la ruta Huaraz-Recuay, región Áncash, dejando cuatro personas heridas. Las víctimas son integrantes de una misma familia y entre ellas se encuentran dos menores de edad, incluido un bebé de 10 meses.

Según fuentes policiales a las que accedió América Noticias, el vehículo perdió el control mientras se desplazaba con dirección al distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, y terminó en el cauce del río. Los cuatro ocupantes sobrevivieron al accidente.

Pobladores rescataron a bebé de 10 meses

Tras el despiste, pobladores y conductores que transitaban por la zona acudieron de inmediato para auxiliar a los pasajeros.

Los ciudadanos formaron un cordón humano en la orilla del río para retirar al bebé de 10 meses del interior del vehículo. Tras ponerlo a salvo, lo abrigaron y gestionaron su traslado de emergencia hacia el hospital de Huaraz.

PNP ingresó al río Santa con sogas de seguridad

Agentes de la Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron posteriormente al lugar y desplegaron equipos de salvamento para atender a los demás ocupantes.

Los policías utilizaron sogas de seguridad para ingresar a la zona donde se encontraba la camioneta y concentraron las labores de rescate en dos mujeres heridas que permanecían en la orilla del río.

El personal especializado estabilizó a las afectadas antes de retirarlas de la zona de riesgo debido a la pendiente del terreno y la corriente del río Santa.

Cuatro heridos fueron trasladados al hospital de Huaraz

Los cuatro integrantes de la familia fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital de Huaraz. El establecimiento quedó a cargo de evaluar las lesiones de los dos adultos y los dos menores.

La Policía Nacional inició las diligencias para determinar las causas del accidente y recogió testimonios de conductores que presenciaron la caída del vehículo.

La unidad permaneció en la orilla del río mientras se coordinaban las labores para su remolque y posterior peritaje técnico.