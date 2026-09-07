Las lluvias, aniegos y huaicos pueden dejar daños que no siempre son visibles inmediatamente en una vivienda. Ante este escenario, iniciar reparaciones apresuradas puede generar nuevos problemas e incluso poner en riesgo a sus ocupantes.

Especialistas de Sodimac, a través de su plataforma Construye Bien, identificaron tres errores frecuentes que deberían evitarse después de una inundación: restablecer prematuramente la electricidad, cubrir paredes que todavía conservan humedad e intervenir techos sin una evaluación estructural previa.

1. Reconectar la electricidad antes de revisar la instalación

Uno de los principales riesgos después de una inundación está relacionado con el sistema eléctrico.

El agua puede transportar sedimentos y aguas servidas hacia cajas eléctricas, tomacorrientes y ductos, dejando residuos incluso cuando las superficies exteriores parecen haberse secado.

Por ello, la recomendación del material técnico es mantener apagado el interruptor general o llave termomagnética y no restablecer la energía hasta que un electricista evalúe el estado y secado de tableros, tomacorrientes y conductores.

Cuando la instalación haya sufrido daños importantes, puede ser necesario evaluar el reemplazo de los puntos comprometidos.

2. Pintar o empastar paredes que todavía tienen humedad

Otro error habitual consiste en aplicar pintura, empaste u otros acabados antes de que el muro haya terminado de secarse.

Cubrir una pared que conserva agua en su interior puede atrapar la humedad y posteriormente provocar desprendimiento de pintura, salitre y aparición de hongos, según las recomendaciones difundidas en el documento.

Antes de colocar nuevos acabados, el muro debe alcanzar un nivel adecuado de secado. El material también recomienda evaluar la aplicación de productos impermeabilizantes o selladores antihumedad.

En paredes de ladrillo o adobe se aconseja prestar especial atención a los zócalos y a la base de los muros, donde puede concentrarse la saturación.

3. Reparar el techo sin revisar primero su estructura

Sellar rápidamente una filtración puede ocultar un problema mayor si previamente no se ha evaluado el estado de la estructura.

La exposición prolongada al agua puede afectar losas, viguetas y elementos de fijación, un aspecto especialmente relevante en viviendas construidas sin diseño técnico, señala el material de Construye Bien.

La recomendación es verificar primero la integridad de la estructura y solo después realizar reparaciones como el sellado de juntas y grietas o la aplicación de impermeabilizantes.

Después de una inundación: primero secar y verificar

La recomendación general es evitar que la urgencia por recuperar la vivienda lleve a cubrir daños que todavía no han sido solucionados.

Secar, revisar instalaciones y evaluar la estructura antes de reparar puede ayudar a detectar riesgos que no siempre son evidentes a simple vista.

Realizar acabados sobre superficies húmedas o intervenir instalaciones sin una revisión especializada también puede provocar que los problemas reaparezcan y aumenten los costos de reparación posteriormente.