El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño, un documento técnico de alcance nacional orientado a proteger la vida y la salud de los trabajadores frente a los riesgos asociados a este evento climático.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 341-2026-TR, publicada este domingo 1 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano. La disposición lleva la firma del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore.

El protocolo integra procedimientos de prevención, preparación, respuesta y retorno seguro frente al Fenómeno El Niño dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud de los centros laborales.

¿Qué establece el nuevo protocolo laboral ante el Fenómeno El Niño?

Según la resolución ministerial, el documento técnico busca orientar la gestión de los riesgos laborales que puedan presentarse como consecuencia de los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

Su aplicación está vinculada a las responsabilidades de prevención de los empleadores contempladas en la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR.

Estas disposiciones establecen que los empleadores deben garantizar condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de sus trabajadores, así como contar con sistemas de preparación, respuesta y evacuación ante situaciones de emergencia.

La nueva resolución no establece por sí sola una suspensión general de actividades laborales ni dispone automáticamente la aplicación de trabajo remoto. Las medidas específicas deberán revisarse en el anexo técnico aprobado por el MTPE.

Empresas deben considerar la prevención y respuesta ante emergencias

El documento aprobado incorpora cuatro componentes dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo:

Prevención: identificación y gestión anticipada de los riesgos laborales asociados al Fenómeno El Niño.

identificación y gestión anticipada de los riesgos laborales asociados al Fenómeno El Niño. Preparación: organización de las acciones necesarias para enfrentar posibles emergencias.

organización de las acciones necesarias para enfrentar posibles emergencias. Respuesta: procedimientos para actuar cuando se presenten situaciones que comprometan la seguridad de los trabajadores.

procedimientos para actuar cuando se presenten situaciones que comprometan la seguridad de los trabajadores. Retorno seguro: criterios para reanudar las actividades laborales después de una emergencia.

El protocolo tiene carácter orientador y alcance nacional. Por ello, es importante distinguir sus disposiciones técnicas de las obligaciones legales que ya establece la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo.

ENFEN advierte condiciones extraordinarias de El Niño hasta enero de 2027

La aprobación del protocolo se produce en un contexto de alerta por la evolución del Fenómeno El Niño durante el periodo 2026-2027.

La resolución cita el Comunicado Oficial N.° 17-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), emitido el 28 de septiembre.

Según el documento citado por el MTPE, se proyectaba que El Niño Costero, correspondiente a la región Niño 1+2, mantendría una magnitud extraordinaria respecto al calentamiento del mar hasta enero de 2027.

Asimismo, el pronóstico recogido en la resolución indicaba que El Niño en la región Niño 3.4 mantendría una magnitud muy fuerte hasta enero de 2027. Para ambos indicadores se preveía una disminución de magnitud hacia el otoño de ese año.

Estas proyecciones fueron utilizadas como parte de la justificación técnica para reforzar las acciones de prevención de riesgos laborales.

Gobierno declaró emergencias por el Fenómeno El Niño 2026-2027

La resolución también menciona los decretos supremos N.° 097-2026-PCM y N.° 124-2026-PCM, mediante los cuales se declararon estados de emergencia asociados al Fenómeno El Niño.

Estas disposiciones están relacionadas con la ejecución de medidas de reducción del riesgo muy alto, respuesta y rehabilitación en los ámbitos comprendidos por las declaratorias.

En ese escenario, el Ministerio de Trabajo considera necesario incorporar procedimientos que permitan afrontar los efectos de las emergencias climáticas en el funcionamiento de los centros laborales y en la protección de sus trabajadores.

Protocolo surge de recomendaciones de trabajadores, empresas y Gobierno

La elaboración del documento también está vinculada al trabajo realizado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Durante la sesión extraordinaria N.° 49, desarrollada el 3 de septiembre de 2026, se constituyó una comisión especial de respuesta tripartita al impacto laboral del Fenómeno El Niño.

Esta comisión reunió a representantes de centrales sindicales, gremios empresariales y del Gobierno, quienes acordaron 13 recomendaciones integrales.

Entre las prioridades se incluyó la formulación de lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para afrontar los efectos del fenómeno climático.

¿Dónde consultar el protocolo aprobado por el MTPE?

El artículo 2 de la Resolución Ministerial N.° 341-2026-TR dispone la publicación del documento técnico y su anexo en la sede digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La publicación debe realizarse el mismo día en que la resolución aparece en el diario oficial El Peruano, es decir, el domingo 1 de noviembre de 2026.

Los empleadores, trabajadores y responsables de seguridad y salud en el trabajo pueden consultar el documento en el portal institucional del MTPE para conocer los procedimientos y las recomendaciones técnicas correspondientes.