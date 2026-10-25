El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas González, informó que el Gobierno trabaja en la limpieza de 536 cauces a nivel nacional para reducir los posibles efectos del fenómeno El Niño sobre la población.

En declaraciones a RPP, el funcionario sostuvo que las autoridades han identificado un total de 1900 cauces que requieren atención y que buscan involucrar al sector privado en las intervenciones pendientes.

Ministerio de Vivienda realiza intervenciones en Arequipa ante El Niño

Arnillas González señaló que llegó a la región Arequipa para liderar trabajos de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas, con el objetivo de reducir el riesgo de daños ante posibles lluvias intensas.

De acuerdo con el ministro, su sector tiene previstas 11 intervenciones en la provincia de Arequipa, cinco en La Unión y otras diez en Caravelí, lo que suma 26 intervenciones mencionadas para estas tres provincias.

Asimismo, indicó que la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño entregó al Ministerio de Vivienda una relación de 55 puntos de intervención en el país, de los cuales 24 se encuentran en la región Arequipa.

Gobierno identifica 1900 cauces que necesitan intervención

El titular de Vivienda explicó que las acciones preventivas comprenden la limpieza de cauces y que se están utilizando mecanismos de participación privada, entre ellos obras por impuestos y servicios por impuestos, para atender otras zonas identificadas.

“Como Gobierno estamos limpiando 536 cauces a nivel nacional y en total hemos identificado 1900”, declaró Arnillas González durante la entrevista con RPP.

El ministro calificó las labores como un esfuerzo de gran magnitud para preparar al país frente al fenómeno climático. También recordó que, según su versión, la alerta de un evento extraordinario se había emitido en febrero de 2026, pero lamentó que no se ejecutaran obras hasta finales de julio.

Ministro de Vivienda pide abandonar torrenteras y zonas de riesgo

En otro momento, Arnillas González hizo un llamado a las familias que habitan dentro de torrenteras y otros espacios expuestos al paso de las aguas, a fin de que adopten medidas preventivas antes de que se produzcan emergencias.

El funcionario coincidió con el ministro de Salud, Luis Dyer, en la necesidad de que la población se prepare ante posibles escenarios graves asociados con El Niño.

El titular de Vivienda exhortó especialmente a los residentes de torrenteras a salir de esos lugares cuanto antes y evitar esperar a que comiencen las lluvias o se produzcan inundaciones. Su mensaje estuvo centrado en la protección de vidas humanas.

Declaran en emergencia los sectores de Vivienda y Saneamiento

Durante la entrevista, Mauricio Arnillas también se refirió a la declaración en situación de emergencia de los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano y Saneamiento, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 016-2026-VIVIENDA.

La norma busca priorizar la atención de las condiciones críticas que afectan el acceso de la población a soluciones habitacionales y a servicios de agua potable y saneamiento de calidad.

De acuerdo con el dispositivo legal, el Ministerio de Vivienda deberá elaborar y aprobar una estrategia sectorial en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del decreto. Su ejecución se desarrollará durante seis meses desde el día siguiente de su aprobación.

Ministro asegura que millones de peruanos carecen de agua y desagüe

Al explicar los motivos de la declaratoria, Arnillas González sostuvo que 15 millones de peruanos no cuentan con desagüe y nueve millones carecen del servicio de agua potable. Estas cifras fueron proporcionadas por el ministro durante la entrevista y requieren contrastarse con los indicadores oficiales de cobertura.

El funcionario manifestó que la emergencia permitirá impulsar una reorganización del Ministerio de Vivienda para responder a los problemas estructurales relacionados con el acceso a servicios básicos.

La declaración sectorial establece una respuesta administrativa del Ministerio y sus entidades adscritas. No constituye un estado de emergencia constitucional ni contempla, por sí sola, recursos adicionales del Tesoro Público.