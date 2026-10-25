El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, supervisó los preparativos del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú para la visita del papa León XIV a Pucallpa, prevista para el próximo 15 de noviembre. Durante su recorrido, se reunió con los mandos de los tres institutos armados para conocer el despliegue logístico y operativo previsto para la llegada del sumo pontífice a la Amazonía peruana.

Como parte de la supervisión, el titular del sector visitó el Ala Aérea N.° 4 y recorrió la laguna de Yarinacocha en una embarcación de la Fuerza Aérea para conocer la ruta que seguiría el papa hasta el bulevar donde lo recibirán los fieles. La Marina de Guerra también tiene preparada una patrullera para trasladar al pontífice hasta ese punto de encuentro con la población.

Belaunde destacó el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas para garantizar las condiciones necesarias durante la visita papal. Asimismo, supervisó las instalaciones del Comando de Asentamiento Rural del Ejército, la Cuarta Zona Naval y el Ala Aérea N.° 4, donde recibió información sobre las capacidades y los preparativos de las unidades a cargo del contraalmirante Diego Gago, el general FAP Luis Campos y el coronel del Ejército Gustavo Ayquipa.

Los mandos militares esperan la llegada de la comitiva de avanzada del Vaticano para ultimar los detalles.

Por otro lado, el ministro participó como expositor en un congreso de emprendedores de la Amazonía, organizado en el marco de la ExpoAmazónica Ucayali 2026. Durante el encuentro, abordó el tema de seguridad y orden en la Amazonía, como parte de las actividades desarrolladas en la región.

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