Este lunes 28 de julio, en el marco de las celebraciones por el 204º aniversario de la independencia del Perú, las autoridades encabezadas por la presidenta Dina Boluarte participarán en una serie de actos protocolares que incluirán la tradicional Misa Te Deum, la sesión solemne en el Congreso y el mensaje a la Nación.

La jornada iniciará a las 7:50 a.m., cuando la mandataria salga de Palacio de Gobierno rumbo a la Catedral de Lima, donde se llevará a cabo la Misa Solemne y Te Deum a las 8:00 a.m.

La ceremonia religiosa, que será transmitida en vivo a nivel nacional, contará con la presencia de altos funcionarios del Estado, representantes del clero, el cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil.

A las 9:10 a.m., Boluarte regresará a Palacio de Gobierno para recibir, en el Salón de Embajadores, a la Comisión de Anuncio del Congreso, encargada de invitarla formalmente a la sesión solemne en el Legislativo. Minutos después, a las 10:50 a.m., se dirigirá al hemiciclo, donde será recibida con honores militares a las 10:55 a.m.

El punto central de la jornada será el mensaje a la Nación, que la presidenta pronunciará a las 11:10 a.m. durante la sesión solemne del Congreso.

En su discurso, transmitido en vivo por medios nacionales e interpretado en lengua de señas, Boluarte presentará un balance de su gestión, anuncios relevantes y proyecciones para el último año de su gobierno.

Las actividades oficiales concluirán aproximadamente a las 5:30 p.m. con el saludo protocolar del cuerpo diplomático a la presidenta en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.