Una empresaria, identificada como Blanca Ríos, denunció haber realizado el pago de sobornos por un total de S/150 mil con el objetivo de que uno de sus proyectos fuera aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso, la cual estaba liderada en 2023 por el actual presidente del Parlamento, José Jerí.

En una entrevista con el programa Panorama, Ríos afirmó que sostuvo una reunión directa con Jerí, quien, según su testimonio, le habría asegurado: “Si ya has arreglado esto, no te preocupes, esto va a salir”.

De acuerdo con Blanca Ríos, los pagos fueron realizados en varias partes mediante depósitos y transferencias dirigidas a operadores cercanos al entorno de José Jerí, entre ellos Nahum Hidalgo, asesor de la bancada Somos Perú.

También señaló a la congresista Ana Zegarra, a quien acusó de solicitar dinero y favores bajo el pretexto de realizar gestiones. “Me llamaban diciendo que estaban reunidos en la casa de Jerí y que faltaba whisky. Yo les enviaba dinero por Yape: mil soles, quinientos”, contó Ríos.

Ante estas denuncias, José Jerí respondió públicamente y rechazó de forma tajante las acusaciones. En una conferencia de prensa, aseguró no conocer a Blanca Ríos y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones para probar su inocencia. “No voy a permitir que cualquier persona venga un día antes de un proceso electoral a decir cosas que no son ciertas”, sostuvo. Sus declaraciones se dieron en medio de otro proceso en su contra, relacionado con una denuncia por abuso sexual.

El caso ha tenido un fuerte impacto en el ámbito político, y algunos sectores del Congreso están considerando presentar una moción de censura contra José Jerí.

Por su parte, la congresista Ana Zegarra, aludida en conversaciones y audios revelados por Blanca Ríos, aún no se ha pronunciado públicamente. La empresaria, sin embargo, afirma tener pruebas contundentes de lo sucedido y sostiene que no le teme al poder político.