Para Fiorella Sponza, poner límite a sus sueños nunca estuvo entre sus planes. Ser piloto fue una meta que se propuso alcanzar y la FAP fue el camino elegido para hacerla realidad. “Desde que estaba en el colegio siempre admiraba la marcialidad de los oficiales de la Fuerza Aérea y también su vocación de servicio. Fue así que cuando acabé la secundaria decidí postular a la FAP, me gustaba la idea de ser piloto”, nos cuenta la hoy capitán de la Fuerza Aérea Peruana, que saca lustre con su exitosa carrera en el Día Internacional de la Mujer.

Nada de ser doctora, abogada, querías ser piloto de la FAP.

Desde mi último año del colegio ya lo tenía decidido, y eso que en mi familia nadie seguía la carrera militar. Postulé e ingresé a la escuela de oficiales y esa fue mi mayor alegría.

Alegría, satisfacción, pero sobre todo muchas experiencias en un carrera apasionante.

Si se trata de recordar, nunca voy a olvidar mi primer vuelo. Lo hice cuando tenía 16 años, creo que no sabía manejar carro y ya piloteaba un avión. Fue un vuelo a Piura, y claro que tenía miedo, pero uno tiene que sobreponerse y seguir adelante.

A pesar de las horas de vuelo, ¿siempre un piloto siente cierto temor cuando sube a pilotear un avión?

Es normal, pero se vence con el conocimiento y los estudios. Cuando más sepas del avión y conozcas los procedimientos que debes seguir en caso de una emergencia, no tienes por qué tener miedo.

En la escuela interactúas con varones, ¿cómo es el trato con ellos?

Normalmente la gente tiene esa percepción equivocada que en la formación militar, durante la convivencia, hay desigualdad. Yo nunca he experimentado eso con mis compañeros de promoción hombres. Somos como una gran familia, siempre ha prevalecido la igualdad de oportunidades y de trato.

¿Hasta dónde puede avanzar una mujer en la FAP?.

Una mujer desde que se gradúa de la escuela puede seguir su carrera militar hasta ser comandante general. Hay mujeres que actualmente son coroneles y próximamente seguro serán generales. Vamos avanzando.

¿Cómo es un día normal para una piloto?

Depende del tipo de vuelo, he estado volando a la selva desde el año pasado y no solo llegamos a las ciudades, también a las zonas de frontera o lugares muy lejanos, pero nuestros aviones están operativos para aterrizar en campos no preparados. Incluso tenemos aviones con flotadores que pueden aterrizar en los ríos.

La Fuerza Aérea Peruana desarrolla una invalorable tarea en beneficio de la población.

Realizamos vuelos de acción cívica llevando ayuda, víveres, médicos, personal de la Reniec, del Banco de Nación y pasajeros a comunidades alejadas. Ahora con el tema de la pandemia llevamos oxígeno, trasladamos pacientes con coronavirus

En el Día Internacional de la Mujer, qué les dirías a las jóvenes que quieren seguir tus pasos.

Les diría que no tengan miedo, que no se desanimen, que los nervios son normales, pero se pueden controlar, que una vez que ingresen a la escuela que sigan para adelante y no se rindan. Muchos les dirán que la formación es fuerte para desanimarlas, pero no es algo que sea imposible de vencer. Si yo lo he hecho y hay otras compañeras que también han podido, sí se puede. Solo hay que ponerle ganas, pasión, disciplina y mucho estudio.

Fiorella Sponza

Capitán FAP. Ha volado aviones de instrucción T-41D; de entrenamiento y acrobático Zlin; de instrucción avanzada KT1. También un Twin Otter DHC&-400 de versión flotadores y está en curso para volar un Spartan C27-J de transporte mediano.

