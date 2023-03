Luego que un humilde joven denunció que una abogada le había solicitado el pago de tres mil soles para pagarle a un perito y que este “le agilice y favorezca” en el informe de la inspección técnica policial en el que falleció su hermano el pasado 3 de marzo al impactar contra un camioncito que transportaba equipos de sonido, la Fiscalía Anticorrupción intervino y habría iniciado las investigaciones pertinentes.

Según dijo Juan Pablo Medina Castillo, el pasado tres de marzo, su hermano Harold Medina Castillo sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la avenida “B” al impactar la motocicleta que conducía, de placa 1492 DC, contra el camioncito blanco de placa P3W916, conducido por Víctor Chinchay Rodriguez, en el cual perdió la vida de manera instantánea.

Posteriormente, una abogada se les acercó y les pidió 5 mil soles para pagarle al perito vial y que el informe salga favorable al occiso y se lo entreguen en 24 horas, pero debido a que habían realizado una serie de gastos y son de escasos recursos económicos no podían pagarle. Ante esto, le bajó la cifra a 3 mil soles; sin embargo, como la familia no consiguió el dinero, la abogada los votó de su oficina y hasta la fecha no les entregan el informe del peritaje.

En las oficinas de la PNP Sullana les indicaron que deben esperar aproximadamente 120 días, pues no es el único caso, por lo que ellos temen que al no haber accedido a pagar una coima se dilate la entrega del informe y peor aún este no se ajuste a la verdad.

Tras tomar conocimiento del caso, el despacho del fiscal anticorrupción Harold Martínez, habría dispuesto que se inicie una investigación y se tomen los correctivos del caso para evitar que estos presuntos actos de corrupción de funcionarios se concreten y causen daño o desvirtúen la investigación.

