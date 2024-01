El gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), Jhon Carlos Cabrera, aseguró que sí hay disponibilidad hídrica suficiente para garantizar la irrigación en las dos primeras etapas del proyecto y para que la presa Palo Redondo se culmine.

El funcionario aclaró esto luego de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitiera una resolución en la que informa su decisión de reducir de forma drástica la reserva de agua para el proyecto de irrigación.

Carlos Cabrera dijo que el Pech ha presentado oportunamente (17 de enero del presente año), y dentro de los plazos de ley, a la ANA un recurso de reconsideración en relación a la resolución jefatural N° 0002 – 2024 – ANA, emitida el 4 de enero de 2024, donde se otorga a Chavimochic la reserva de agua superficial del río Santa por un volumen anual de 664.46 hm3 para atender la demanda hídrica poblacional y agrícola (para 39,335 has), volumen que no es correcto, aseveró.

El alto funcionario explicó que el 2008 se llegó a determinar a través de la ANA, que la reserva del agua para el Pech era de 1,583.45 MM3; luego en el 2011 se realizó una actualización de esta reserva donde se llega a 1,243.85 MM3, y es esa reserva la que se entrega al concesionario, de acuerdo a los estipulado en la Ley 28029 y su reglamento. La reserva de agua es la cantidad de agua que aún no se usa y que más adelante se va a usar.

“Ahora bien, la implicancia que tiene esta resolución de la ANA es que han realizado algunos cálculos que no son correctos, lo cual conlleva a una preocupación comprensible por la disminución del volumen de agua asignado al Pech. Hay menos disponibilidad hídrica para garantizar la irrigación, pero es importante precisar que ello no conlleva a que no se pueda irrigar tierras y culminar la presa Palo Redondo”, aseveró el gerente Carlos Cabrera.