Su historia no es común y es por eso que Gianna Velarde no ha tenido reparos en invertir mucho tiempo en contarla con un único fin: ayudar a que jóvenes y no tan jóvenes, adquieran esa valentía y fortaleza que ella transmite de forma natural para vencer cualquier reto que se les presente en la vida. Sea una enfermedad, un proyecto o sencillamente enfrentar el día a día con una mejor actitud. “Dedicación, sacrificio y orden son las claves para alcanzar una meta o superar un obstáculo”, asegura Gianna, quien ahora con 28 años apuesta por MotoSchool, su emprendimiento con el que busca transmitir su experiencia como piloto profesional, pero también su mentalidad ganadora y aguerrida para salir adelante, siempre.

Gianna Velarde sorprendió a todos cuando en el 2019 se convirtió en la primera motociclista peruana en competir en el Rally Dakar, la competencia anual de rally más complicada y exigente del mundo. Su proeza no solo marcaba un hito en el mundo de las motos en el Perú, sino que además significaba el sueño máximo de la piloto, quien había encontrado años antes en las motos la fuerza para vencer una enfermedad tan complicada como el cáncer.

“A los 15 años me detectaron cáncer de ganglios y cuando todo parecía perdido, encontré en la moto la fuerza para ser una luchadora. La moto me hizo fuerte, me enseñó a pelear, a resistir y levantarme cada vez que caía”, asegura Gianna, quien ahora apuesta todos sus esfuerzos en MotoSchool, una empresa con la que se dedica a la enseñanza, pero también a prestar asistencia mecánica a través de MotoSchool Mechanic.

Emprender para ayudar

“MotoSchool es una comunidad para las personas que quieran aprender a manejar moto y quieren entrar al mundo de las motos de una manera segura, divertida, pero teniendo todo la información al alcance. No solo somos una escuela donde te enseñamos a manejar moto desde principiante, sino también somos un taller donde te damos toda la asesoría para que evites los problemas comunes que pasan a veces cuando no conoces o eres nuevo en este mundo”, explica Gianna.

“Hemos armado un equipo excelente, somos una comunidad motera. La moto no es solo un vehículo de competición, es una filosofía de vida, donde puedes apoyar al resto y lograr que cumplas sus metas o salgan vencedores ante los retos que le pone el destino”, señala Gianna, quien también ha dado charlas sobre liderazgo, he incluso en el 2020 tuvo una experiencia como expositora en las famosas conferencias de TEDx.

Gianna Velarde fue la primera motociclista peruana en competir en el Rally Dakar en la edición 2019. (Foto: Christian Cruz Valdivia)

Una comunidad segura

Agrega que además de ser una escuela y ofrecer los servicios propios de un taller, en MotoSchool también es líder en la venta de motos. “También somos una tienda de motos, vendemos las motos a tu presupuesto y para lo que necesitas. No queremos ser una empresa, sino una comunidad, un aliado para todos los que quieren beneficiarse del mundo de las motos, sea para hacer deporte, para ir al trabajo o para ocio, la idea de MotoSchool es acompañar a quien desee entrar al mundo de las motos”, sentencia.

“Quería una plataforma donde las personas no tengan que romper sus motos o comprar repuestos carísimos, si no tener la confianza que los mecánicos, profesores y todo el personal de MotoSchool tiene soluciones basadas en toda la experiencia que tenemos en esta industria. Yo sé que emprender en el Perú es más difícil que un Dakar, pero nunca me rindo, venceré y saldré adelante como lo he hecho siempre, no le tengo miedo al fracaso”, resalta.

“MotoSchool está pensado para todos aquellos que tienen muchas dudas, que buscan una comunidad y que ven en la moto como una alternativa de deporte, pasión y/o herramienta de trabajo”, finaliza Gianna, quien es graduada en honores en la carrera de relaciones internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).