El Gobierno peruano aprobó la Adenda N.° 5 del Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Matarani, que permitirá a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur) continuar operando el puerto y ejecutar nuevas inversiones de modernización. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 015-2025-MTC, publicado en el diario El Peruano.

La adenda fue solicitada por Tisur en noviembre de 2023 y tras casi dos años de evaluación conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión, Ositran, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Contraloría, obtuvo luz verde al confirmarse que “no altera el equilibrio económico-financiero del contrato ni compromete recursos públicos”.

La concesión del puerto de Matarani, otorgada inicialmente en 1999 por un plazo de 30 años, permitió a Tisur la responsabilidad total de construir, conservar, operar y explotar comercialmente el terminal, bajo supervisión del Estado.

Con esta nueva adenda, el Estado autoriza la ampliación del plazo de concesión, que estaba próxima a vencer en 2029, y se extendería hasta por 30 años más. A cambio, Tisur debe asumir compromisos de inversión adicionales, orientados a ejecutar obras de modernización e infraestructura portuaria, optimizar los accesos terrestres y marítimos; además de fortalecer la competitividad del puerto frente a otros terminales del país.

El decreto también incorpora una cláusula anticorrupción en el contrato que busca “actualizar las condiciones del contrato en materia de transparencia, sostenibilidad y eficiencia económica”.

El texto completo de la Adenda N.° 5 y sus anexos se publicará durante quince días hábiles en los portales institucionales del MTC (www.gob.pe/mtc) y de la Autoridad Portuaria Nacional (www.gob.pe/apn) antes de su suscripción definitiva.