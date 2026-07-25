El Ejecutivo dispuso extender el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad, así como en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, y en los distritos de Torres Causana y Napo, en Loreto. La prórroga comenzará el 4 de agosto y tendrá una vigencia de 60 días.

En el caso de Pataz, la decisión busca enfrentar las actividades de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otras situaciones de violencia.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 113-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Para las provincias y distritos de Loreto, la ampliación fue establecida a través del Decreto Supremo N.° 114-2026-PCM. Según la disposición, el objetivo es combatir el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, además de fortalecer el control migratorio y fronterizo.

Durante la vigencia de ambas declaratorias, las Fuerzas Armadas continuarán a cargo del control del orden interno con el apoyo de la Policía Nacional.

Los decretos cuentan con la firma del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de Estado.