El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, anunció este lunes 23 de marzo la compra internacional de medicamentos oncológicos por más de S/ 378 millones, como parte de una medida orientada a garantizar la continuidad de tratamientos para pacientes con cáncer en el país. El anuncio fue realizado durante una visita oficial al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros, esta adquisición beneficiará a más de 285 mil pacientes y busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a una de las principales cargas de enfermedad en el país.

Compra llegará a 87 unidades ejecutoras

De acuerdo con el detalle oficial, los medicamentos oncológicos serán destinados a 87 unidades ejecutoras para la atención de 14 tipos de cáncer en todo el territorio nacional. El Ejecutivo señaló que la medida apunta a asegurar el abastecimiento oportuno y evitar interrupciones en los tratamientos.

Durante su intervención, Arroyo sostuvo que la decisión forma parte de la política del Gobierno del presidente José María Balcázar, enfocada en reforzar la inversión social y cerrar brechas de acceso en salud. En esa línea, remarcó que el cáncer representa uno de los principales desafíos de salud pública.

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Gobierno destaca continuidad de tratamientos

La PCM indicó que el proceso de compra se ejecutará bajo un modelo de planificación y eficiencia para sostener la atención oncológica a nivel nacional. El objetivo, según la información oficial difundida por el Ejecutivo y el Ministerio de Salud, es garantizar que los pacientes continúen con sus terapias sin quiebres en el suministro de medicinas.

El anuncio se realizó en el marco de una actividad pública desarrollada en la sede del INEN, ubicada en el distrito de Surquillo, desde donde las autoridades presentaron la medida como una intervención de alcance nacional para reforzar la atención especializada del cáncer.