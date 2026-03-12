El Gobierno del Perú designó a Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), tras aceptar la renuncia del anterior titular de la entidad.

El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Suprema N° 006-2026-TR, publicada en el diario oficial El Peruano.

Cambio en la dirección de EsSalud

La norma también formaliza la salida de Segundo Cecilio Acho Mego, quien se desempeñaba como presidente ejecutivo de la institución desde 2025.

El Ejecutivo aceptó su renuncia y le expresó agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión al frente del sistema de seguridad social en salud.

Funciones del presidente ejecutivo

Con esta designación, Luis Rosales Pereda asume la dirección del máximo órgano de EsSalud, encargado de:

Definir la política institucional de la entidad

Supervisar la gestión del sistema de salud a nivel nacional

Garantizar el funcionamiento de los servicios de atención para los asegurados

Marco legal del nombramiento

El cambio en la presidencia ejecutiva de EsSalud se realizó conforme a:

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

La Ley de Creación de EsSalud

La resolución suprema fue firmada por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres.