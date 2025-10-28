El Gobierno del Perú expresó su pesar por el fallecimiento del general de brigada Marco Marín Saldaña, comandante del Comando Unificado de Pataz, quien perdió la vida a consecuencia de un accidente aéreo en la región La Libertad.

Mediante un pronunciamiento en X, la Presidencia manifestó “sus más sentidas condolencias a la familia del general” y afirmó que han dispuesto una “exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente”.

Dicha publicación termina con una frase de despedida al alto mando militar: “Que Dios tenga en su gloria al general Marco Marín Saldaña”.

Con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del general de brigada del Ejército del Perú, Marco Marín Saldaña, Comandante del Comando Unificado de Pataz.

El Gobierno del Perú ha dispuesto una exhaustiva investigación para esclarecer las… pic.twitter.com/PP8dWGVfKJ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 27, 2025

Fallece el general Marco Marín Saldaña tras accidente en helicóptero en Pataz

El Ejército del Perú confirmó el fallecimiento del general de brigada Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, tras un accidente ocurrido dentro de un helicóptero mientras la aeronave se encontraba en tierra, en la localidad de Chagual, provincia de Pataz, región La Libertad.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la institución expresó su profundo pesar por la pérdida del alto oficial y anunció que los detalles del accidente serán difundidos en un comunicado posterior.

El helicóptero se habría pegado a un cerco de alambre ubicado en el perímetro del helipuerto. La hélice trasera hizo contacto con el cerco, lo que provocó que varios fragmentos metálicos salieran despedidos.

Uno de esos fragmentos impactó directamente al general Marín Saldaña, quien se encontraba dentro de la aeronave, causándole la muerte inmediata. Él fue el único afectado del incidente.