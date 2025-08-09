De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información de Seguridad Ciudadana (Sinasec), publicadas por El Comercio, desde el inicio del actual gobierno se han registrado 4968 homicidios. Solo entre enero y lo que va de 2025, los casos suman 1302, lo que representa un incremento del 15,3% respecto al mismo periodo de 2024.
El especialista en seguridad ciudadana Arturo Huaytalla Quispe alertó que los homicidios mantienen una tendencia sostenida al alza y recordó que entre 2000 y 2024 la cifra anual casi se triplicó.
“No debemos acostumbrarnos a que estos homicidios sean solo números. Hay que actuar antes de que el problema sea más difícil de revertir”, enfatizó.
Entre los últimos gobiernos, el de Pedro Pablo Kuczynski registró 837 homicidios, mientras que en la administración de Martín Vizcarra la cifra subió a 2740. El corto periodo de Manuel Merino contabilizó 16 casos, y con Francisco Sagasti los números volvieron a aumentar. Bajo el mandato de Pedro Castillo se reportaron 2090 homicidios, y en el actual gobierno de Dina Boluarte el total ya se aproxima a los 5000.
