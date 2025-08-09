De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información de Seguridad Ciudadana (Sinasec), publicadas por El Comercio, desde el inicio del actual gobierno se han registrado 4968 homicidios. Solo entre enero y lo que va de 2025, los casos suman 1302, lo que representa un incremento del 15,3% respecto al mismo periodo de 2024.

El especialista en seguridad ciudadana Arturo Huaytalla Quispe alertó que los homicidios mantienen una tendencia sostenida al alza y recordó que entre 2000 y 2024 la cifra anual casi se triplicó.

“No debemos acostumbrarnos a que estos homicidios sean solo números. Hay que actuar antes de que el problema sea más difícil de revertir” , enfatizó.

Entre los últimos gobiernos, el de Pedro Pablo Kuczynski registró 837 homicidios, mientras que en la administración de Martín Vizcarra la cifra subió a 2740. El corto periodo de Manuel Merino contabilizó 16 casos, y con Francisco Sagasti los números volvieron a aumentar. Bajo el mandato de Pedro Castillo se reportaron 2090 homicidios, y en el actual gobierno de Dina Boluarte el total ya se aproxima a los 5000.