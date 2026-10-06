Los bosques nublados de Huancavelica albergan una nueva especie para la ciencia. Un equipo de investigadores identificó a Gastrotheca amaru, una rana marsupial de coloración dorado-amarilla, en el Área de Conservación Regional Bosque Nublado Amaru-Huachocolpa-Chihuana, en la provincia de Tayacaja.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Zootaxa y aporta nueva información sobre la diversidad de anfibios presente en esta zona de los Andes peruanos.

¿Dónde fue hallada la nueva especie?

La especie fue registrada en bosques húmedos de la cuenca baja del Mantaro, a 2.590 metros sobre el nivel del mar.

Para determinar que se trataba de una especie nueva, los investigadores evaluaron características morfológicas, información bioacústica y evidencia genética.

Entre los rasgos que permiten diferenciar a Gastrotheca amaru de otras especies del mismo género destacan su coloración dorado-amarilla y una combinación particular de características de la cabeza y el hocico.

Quiénes participaron en la investigación

El estudio fue desarrollado por Víctor J. Vargas, afiliado a la Asociación Pro Fauna Silvestre Ayacucho, la Colección Científica Pro Fauna Silvestre Ayacucho y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

También participaron Kevin Rivera, vinculado a la asociación y colección científica mencionadas, y Alessandro Catenazzi, de la Universidad Internacional de Florida y del Instituto Peruano de Herpetología.

También registran dos anfibios por primera vez en Huancavelica

La investigación documentó además los primeros registros para Huancavelica de Hyloscirtus armatus y Rhinella leptoscelis.

Estos registros amplían la distribución conocida de ambas especies y suman nueva información sobre la biodiversidad de anfibios en la región.

Qué revela el hallazgo sobre los bosques nublados

El descubrimiento de Gastrotheca amaru refuerza el valor biológico de los bosques nublados de Huancavelica, donde todavía pueden existir especies no descritas por la ciencia.

La información obtenida puede contribuir al monitoreo de poblaciones y a la protección de los hábitats de los que dependen estas especies.

Áreas de conservación regional y protección de biodiversidad

El Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), brinda asistencia técnica a los gobiernos regionales para sustentar el establecimiento de áreas de conservación regional.

Estos espacios permiten conservar ecosistemas y también facilitan investigaciones científicas sobre fauna, flora y otros componentes de la biodiversidad.

El artículo científico completo fue publicado en Zootaxa y está disponible en el portal de Mapress.