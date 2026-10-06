El incremento en el precio de algunos alimentos vuelve a poner presión sobre el presupuesto de los hogares peruanos, en un contexto marcado por la expectativa de un Fenómeno de El Niño 2026-2027 de magnitud fuerte.

Worldpanel by Numerator señala que los hogares ya anticipan cambios en sus hábitos de compra frente a un eventual aumento de precios: 42,9% planea abastecerse con anticipación y 38% optaría por marcas más económicas.

Tomate llegó hasta S/5 por kilo en Arequipa

Uno de los alimentos que registró un aumento reciente fue el tomate. Un recorrido realizado por Correo en el mercado Nueva Aurora, en Arequipa, encontró el producto entre S/4,50 y S/5 por kilo a fines de septiembre.

Comerciantes de la zona indicaron que en temporadas habituales el precio podía ubicarse entre S/2 y S/3,50 por kilo. Otro reporte del mismo periodo también registró valores de hasta S/5.

La variación no es uniforme en todo el país ni en todos los mercados, por lo que conviene evitar presentar S/5 como un precio nacional.

Cómo proteger el presupuesto familiar ante mayores precios

Ante un escenario de gastos más altos, una de las primeras medidas es identificar cuánto dinero ingresa al hogar y qué proporción se destina a alimentos, servicios, transporte, deudas y gastos no esenciales.

Más que aplicar una fórmula rígida para todos los hogares, la recomendación es establecer un presupuesto acorde con los ingresos reales y priorizar los gastos indispensables.

También puede ayudar registrar las compras diarias y revisar periódicamente qué consumos pueden reducirse o postergarse.

Planificar el menú puede reducir compras innecesarias

Elaborar un menú semanal antes de ir al mercado permite definir qué alimentos realmente se necesitan y disminuir las compras impulsivas.

Otra alternativa es reemplazar productos cuyo precio aumentó considerablemente por opciones de temporada o ingredientes equivalentes de menor costo.

La comparación entre mercados, bodegas, supermercados y tiendas de descuento también gana relevancia. Worldpanel señala que los hogares peruanos están utilizando cada vez más canales de compra: en el segundo trimestre de 2026 visitaron en promedio 9,3 tipos de tiendas o canales, frente a poco más de siete dos años antes.

Marcas económicas y formatos grandes ganan terreno

Según la encuesta de Worldpanel by Numerator sobre el impacto esperado del Fenómeno de El Niño, 38% de los hogares considera migrar hacia marcas más económicas.

Además, un 19% buscaría promociones y descuentos en marcas premium, mientras que 18,3% optaría por presentaciones de mayor tamaño con la intención de obtener un menor costo por unidad.

Sin embargo, comprar formatos grandes solo genera ahorro cuando el producto será consumido antes de vencerse y cuando el desembolso inicial no compromete otros gastos prioritarios.

Evitar pequeños gastos recurrentes puede liberar dinero

Suscripciones poco utilizadas, compras impulsivas, pedidos frecuentes o servicios duplicados pueden representar egresos que pasan inadvertidos dentro del presupuesto mensual.

Revisar estos pagos permite liberar recursos para alimentos, servicios básicos o un fondo de emergencia.

La recomendación es identificar primero los gastos realmente prescindibles, en lugar de reducir de forma indiscriminada consumos relacionados con alimentación, salud o transporte.

Familias ya se preparan ante el Fenómeno de El Niño

La encuesta de Worldpanel by Numerator, realizada a 1.238 hogares entre el 6 y 19 de julio de 2026, muestra que solo 8% prevé mantener sin cambios sus hábitos de compra ante el escenario climático.

En el centro del país, 53,5% indicó que trataría de abastecerse anticipadamente, mientras que en el norte esta respuesta alcanzó 48,4%.

Estos resultados muestran una tendencia preventiva, aunque no significan que todos los alimentos necesariamente subirán de precio ni permiten anticipar la magnitud de eventuales aumentos.