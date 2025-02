Un promedio de 1200 soles costaría trasladar a un extranjero con orden de expulsión de migraciones desde Huancayo, hacia la frontera en Tumbes, manifestó el jefe de Seguridad del Estado, mayor PNP, Jonathan Huapaya Arriola durante la reunión del Coresec desarrollada ayer en el Gore Junín.

Esto incluiría el costo de pasajes a Lima y luego a Tumbes, y alojamiento de 3 personas, el extranjero y dos policías. Acotó que en el año 2024, la Unidad de Seguridad del Estado remitió informes de 164 extranjeros irregulares y en el año 2025 son 30 más.

En el 2024, tuvieron 30 órdenes de salida, solo se ejecutaron 5 y no se ejecutaron 25. En lo que va del 2025, son 8 órdenes de salida, 2 ejecutadas y no ejecutadas son 6.

“Las órdenes de salida no se llegan a ejecutar por falta de presupuesto, que se necesita para realizar la expulsión y porque no llegan las resoluciones de migraciones a tiempo, porque solo tenemos 12 horas en migraciones y 12 horas en la policía, desde que es intervenido en la comisaría y se pone a disposición de Seguridad del Estado, desde allí corre el tiempo, es una debilidad, los extranjeros cambiar de residencia y no comunican a migración”, comentó.

Con la orden de salida del país tiene impedimento de reingreso al Perú de 5 años, mientras que la expulsión tiene impedimento de ingreso de hasta 15 años.