La Policía Nacional informó que una mujer de 61 años murió en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 59 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, región Lima.

De acuerdo con los testigos, el colectivo que cubría la ruta Huacho-Lima perdió el control, se despistó y volcó varias veces hasta quedar a un lado de la carretera.

Según RPP, los otros ocupantes del vehículo también resultaron heridos con golpes y diversas lesiones. El personal de salud que acudió a la zona les brindó atención médica.

Peritos de Criminalística de la comisaría PNP de Aucallama llegaron al lugar para efectuar las diligencias correspondientes, recopilar evidencias y recoger testimonios que contribuyan a determinar las causas del accidente.

Además, cuando los efectivos policiales llegaron a la zona, el conductor del vehículo ya no se encontraba en el lugar.