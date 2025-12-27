Silvia Bazán Verde, madre de cuatro hijos originaria del distrito de Pontó en la provincia de Huari, permanece en estado crítico con un fierro de construcción incrustado que atraviesa su cuello y caja torácica, alcanzando peligrosamente la zona cercana al corazón. El Ministerio de Salud finalmente ordenó su traslado al Hospital Arzobispo Loayza en Lima tras denuncias familiares por falta de atención médica.

Las placas radiográficas muestran que el fierro ingresa por un costado del cuello de la paciente y atraviesa completamente su caja torácica, encontrándose así a pocos milímetros del corazón. Esta lesión requiere una intervención quirúrgica de alta complejidad y según la denuncia familiar, el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz no está en capacidad de realizar.

Bazán ingresó al centro hospitalario el 24 de diciembre, pero según el reporte de sus allegados, no habría recibido la atención de emergencia que su condición crítica demandaba.

“Cada minuto que pasa es un riesgo mortal. Aquí nos dicen que no pueden operarla, pero tampoco aceleran su traslado”, expresaron entre lágrimas, según informaron medios locales.

Ante la falta de respuesta inmediata del hospital, los familiares acudieron al Ministerio Público para presentar una denuncia por presunta negligencia y omisión de auxilio. Sin embargo, señalaron que no lograron ubicar a un fiscal de turno que pudiera intervenir urgentemente en el caso.

La demora en la atención y los trámites administrativos paralizados llevaron a la familia a hacer pública la situación, generando presión sobre las autoridades de salud. Solo después de las denuncias, el Minsa emitió un comunicado anunciando el traslado de la paciente al hospital capitalino.

Paciente será trasladada a Lima

En ese contexto, el Ministerio de Salud confirmó que Silvia Bazán Verde será evacuada al Hospital Arzobispo Loayza, donde cuenta con los recursos médicos y el equipo especializado necesario para realizar la cirugía que podría salvar su vida. El traslado se concretará mediante los protocolos establecidos para pacientes en estado crítico.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/3Cd7ZQP9ri — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 27, 2025

El caso evidencia las dificultades que enfrentan pacientes graves en regiones como Áncash para acceder a atención médica especializada oportuna, obligando a familias a gestionar traslados de emergencia mientras el tiempo y el riesgo de muerte se incrementan.