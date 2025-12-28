Un sismo de magnitud 6.0 se produjo la noche de este viernes 27 de diciembre frente a la costa de la región Áncash, seg informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 9:51 p. m. y tuvo como referencia una ubicación a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el evento se registró a una profundidad de 52 kilómetros, lo que hizo que el temblor sea percibido con una intensidad de grado V en Chimbote. Usuarios en redes sociales señalaron que el sismo fue sentido de manera moderada en distintos distritos de la costa norte.

Recomendaciones ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró la importancia de contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras dentro de las viviendas y seguir los protocolos de evacuación en caso de réplicas.

Asimismo, se recomienda evitar difundir información no confirmada y mantenerse informado únicamente por canales oficiales.