Un total de 189 distritos de la selva peruana se encuentran en riesgo de sufrir huaicos, deslizamientos u otros movimientos de masa, según el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

La alerta responde al aviso meteorológico N.º 274 del SENAMHI, el cual anuncia la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad, relacionadas con el sexto friaje del año, hasta el lunes 13 de julio.

En detalle, del total, 47 distritos fueron declarados en riesgo “Muy Alto” y 142 en riesgo “Alto”. Esta alerta afectaría a más de 5 millones de peruanos, 1 778 establecimientos de salud y aproximadamente 10 mil instituciones educativas.

Además, San Martín es la región con mayor número de distritos en riesgo muy alto, con 16, seguido de Cajamarca (9), Ayacucho (7), Amazonas (6), Pasco (3), Puno (3), Cusco (1), Junín (1) y Loreto (1).

Frente a este panorama, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, de manera que permitan dirigir a la población hacia zonas seguras y alejadas del cauce de ríos o quebradas. También se pidió asegurar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías de cada jurisdicción ante una eventual emergencia.

Asimismo, la entidad recomendó a la población proteger y reforzar los techos de sus viviendas, además de implementar sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.