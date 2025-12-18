El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que el otorgamiento de becas por orfandad será uno de los puntos de fiscalización durante la Campaña Escolar 2026 en colegios privados a nivel nacional.

La institución advirtió que incumplir esta obligación puede ser sancionado con multas de hasta 450 UIT, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Qué cubre la beca por orfandad, según la Ley 23585

Indecopi recordó que la beca por orfandad, regulada por la Ley 23585, busca garantizar el acceso a la educación de estudiantes que han perdido al padre, tutor o responsable de su sustento, o cuando este se encuentra con inhabilitación permanente o internamiento por mandato judicial.

El beneficio consiste en una beca integral que exonera del pago de matrícula, pensiones y otros costos vinculados al servicio educativo, siempre que se acredite la condición de orfandad y la falta de recursos para continuar estudios.

Precedente: sanción en segunda instancia por negar becas y devolución de pensiones

Como antecedente, Indecopi informó que en 2025, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (segunda y última instancia) sancionó a un centro educativo por no otorgar la beca por orfandad a dos estudiantes cuyo padre había fallecido.

La Sala ordenó al colegio otorgar las becas y devolver a la madre las pensiones pagadas desde el fallecimiento del padre, según el comunicado institucional.

Otros puntos bajo la lupa: cobros indebidos, matrícula y prácticas prohibidas

En la Campaña Escolar 2026, Indecopi también fiscalizará cobros indebidos y prácticas como polladas, bingos o rifas obligatorias, además de prácticas prohibidas para exigir el pago de pensiones, exigencia de documentos no permitidos, incumplimientos del deber de información en la matrícula y la selección de textos escolares sin participación de las familias, entre otros aspectos.

Reclamos, denuncias y multas: el registro nacional de Indecopi

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Indecopi registró 3.209 reclamos y 1.646 denuncias vinculadas al servicio de Educación Básica Regular a nivel nacional. Los principales motivos reportados por padres de familia fueron cobros indebidos, prácticas prohibidas para exigir pagos, falta de idoneidad del servicio y discriminación.

En ese mismo periodo, la institución impuso 279 sanciones que suman 637,6 UIT en multas contra 110 proveedores de educación inicial, primaria y secundaria, según el reporte oficial.