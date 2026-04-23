El rodaje de Coquito, la película se inició oficialmente en la región Arequipa, marcando el comienzo de la adaptación cinematográfica inspirada en la vida del educador Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático libro de lectoescritura Coquito.

La producción está dirigida por el cineasta peruano Eduardo Guillot, reconocido por filmes como Caiga quien caiga (2018) y La pasión de Javier (2019), quien aporta una visión narrativa enfocada en la emoción y la memoria colectiva.

Las grabaciones se desarrollan en locaciones de Arequipa y Punta de Bombón, escenarios elegidos por su valor histórico y visual, que contribuirán a recrear el contexto cultural de la historia.

Una historia inspirada en la educación peruana

La película se inspira en la trayectoria de Everardo Zapata, maestro arequipeño cuyo libro Coquito cumple 100 años y ha sido considerado un referente en la enseñanza de la lectoescritura en el Perú y otros países de América Latina.

La producción busca trasladar al público a una época en la que la vocación docente marcaba el destino de generaciones, resaltando el valor de la educación y su impacto en la sociedad.

El relato combina elementos de drama y memoria cultural, con el objetivo de conectar con distintas generaciones que aprendieron a leer con este material educativo, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.

Teaser y primeras imágenes del proyecto

El primer avance de la película fue presentado en mayo de 2025. En el teaser, se observa el libro Coquito sobre el césped, que se abre para dar paso a letras e ilustraciones que cobran vida.

La secuencia introduce al actor Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo Zapata, mostrando escenas que sugieren los orígenes de la creación del libro.

También se incluyen imágenes de niños jugando y escenas simbólicas que refuerzan el mensaje educativo y cultural del proyecto.

Elenco principal y personajes

El reparto está encabezado por:

Luis José Ocampo , en el papel de Everardo Zapata

, en el papel de Everardo Zapata Elisa Costa , quien interpreta a Lucía

, quien interpreta a Lucía Lucas Mamani, en el rol del personaje Coquito

Luis José Ocampo inició su carrera televisiva en 2014 con una participación en la serie Al fondo hay sitio y posteriormente participó en producciones como Locura de amor, Amor de madre, Mi esperanza, En la piel de Alicia y Luz de luna.

En cine, también ha participado en películas como El disfraz, Un amor hasta las patas y Nicole, entre otras producciones nacionales.

Estreno previsto para 2026

La producción cinematográfica tiene previsto su estreno en salas de cine durante 2026, en el marco de la conmemoración del centenario del libro Coquito.

El proyecto cuenta con el respaldo de autoridades locales y organizaciones que promueven la cultura, la educación y el desarrollo artístico, consolidándose como una de las producciones nacionales más esperadas del próximo año.