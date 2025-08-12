La Policía Nacional detuvo a dos ciudadanos colombianos que realizaban mediciones topográficas en la isla Chinería, región Loreto, sin la autorización correspondiente del Estado peruano. La intervención se efectuó como parte del refuerzo de seguridad en la frontera que une Perú, Colombia y Brasil.

Los intervenidos, procedentes de Bogotá y Leticia, trabajaban con equipos de GPS satelital y señalaron que cumplían labores para una constructora colombiana.

“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de ellos. Su compañero añadió que su labor “es el mismo que realizamos en Colombia” y negó cualquier actividad irregular.

La operación fue realizada por veinte efectivos en aguas del puerto de Santa Rosa. Ambos ciudadanos fueron trasladados a la comisaría local, donde se les informó que toda actividad en territorio peruano debe ser coordinada con las autoridades, incluso en zonas con libre tránsito para residentes.

El hecho ocurre en un contexto de mayor vigilancia fronteriza, tras un reciente incidente en el que un precandidato presidencial colombiano ingresó al país para izar la bandera de su nación, lo que generó tensiones diplomáticas entre Lima y Bogotá.