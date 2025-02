El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong, señaló este miércoles que la eliminación del Proyecto Especial Legado es parte de un proceso de fortalecimiento del ente rector del sistema deportivo nacional.

El funcionario señaló que dicha decisión es parte de una reforma de modernización del Estado que tiene el fin de eliminar la duplicidad de funciones y sobrecostos administrativos, cuando existe un ente titular.

“Esto es parte del proceso de reforma y modernización, no podemos tener dos organismos paralelos, ad portas de organizar Juegos Bolivarianos y los Juegos Panamericanos (…) No podemos seguir con una autoridad del deporte que no tenga autoridad, que tenga pocos recursos presupuestales”, manifestó a RPP.

Tong reconoció el trabajo de Proyecto Especial Legado para el mantenimiento de infraestructuras que fueron utilizadas en los Juegos Panamericanos Lima 2019, no obstante, mencionó que en el año 2024 este proyectó recibió 48 millones de soles para la operación de cinco sedes en Lima, y en el caso del IPD recibió en los últimos años 3 millones de soles para el mantenimiento de 176 infraestructuras a nivel nacional.

Además, el director del IPD comentó que si bien este proyecto termina, el personal será convocado para evaluar sus incorporaciones el próximo mes.

“El proyecto culmina, pero la institución continúa. Nosotros vamos a convocar a todo el personal que sume, sería absurdo pues pretender arrasar, allí hay muchas personas con formación que vamos a de acuerdo con el proceso de la comisión de transferencia en los próximos 30 días evaluar incorporarlos”, sostuvo.

Gobierno aprueba la extinción del Proyecto Especial Legado en medio de críticas

El Ejecutivo ha decidido disolver el Proyecto Especial Legado, según informó el ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien actualmente lidera la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debido al viaje de Gustavo Adrianzén a Francia.

“Se ha aprobado el Decreto Supremo que determina la extinción del Proyecto Especial Legado”, fue el corto mensaje del titular del Mindef.

En una entrevista con Canal N, Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, confirmó que las funciones de Legado serán asumidas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Neuhaus expresó su preocupación por la decisión y exhortó al Gobierno a reconsiderarla.

Críticas y debate sobre la decisión del Gobierno

El Proyecto Especial Legado fue creado para gestionar la infraestructura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y su extinción ha generado opiniones divididas. Mientras el Ejecutivo sostiene que la transferencia al IPD permitirá una administración más eficiente, críticos como Neuhaus advierten que la medida podría afectar la conservación de los complejos deportivos.