El coronel PNP Aldo Ávila, jefe de la Interpol Perú, ha anunciado que el proceso de extradición de Sergio Tarache se encuentra en su etapa final y se espera que el ciudadano extranjero llegue a Perú en el mes de noviembre.

“Estamos en la etapa final, (...) el cuadernillo se encuentra ya en el despacho del Ministerio de Justicia colombiano para ser refrendado por el presidente y se pueda ejecutar la extradición del criminal. Yo creo que para noviembre ya lo tenemos aquí en el Perú enfrentando a la justicia peruana”, indicó a Exitosa.

Es importante destacar que Tarache Parra enfrenta acusaciones por arrojar gasolina y posteriormente prender fuego a Katherine Gómez (18) en plena vía pública en el distrito de Cercado de Lima, durante marzo de este año. Las graves quemaduras que sufrió provocaron su fallecimiento seis días después de este horrendo acto.

El delincuente extranjero fue detenido en el mes de abril del año pasado en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

Madre de Katherine Gómez se dirige a Gustavo Petro

Cinthya Machare ha instado al presidente de Colombia a acelerar la firma de la extradición de Sergio Tarache para que el proceso en Perú pueda avanzar de manera expedita.

“Emocionalmente no estoy bien, me he mantenido en reserva a dar declaraciones ,porque estoy medicada. (...) Yo quiero decirle al presidente Petro que por favor firme lo más pronto posible la fase final para que el asesino de mi hija pague su delito”, señaló.