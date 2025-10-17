La nevada registrada en Ticlio dejó varados a cientos de buses, la vía quedo cerrada desde el km 122 en cuce Chinchan cerca de Casapalca hasta el Km 143 en Morococha, afectando a miles de pasajeros atrapados a más de 4800 m.s.n.m. Un bus de la empresa Terra Movil que viajaba de Huancayo a Lima casi cae y termina en un barranco debido a lo resbaloso y peligroso de la vía.

Mientras, en el terminal terrestre Wanka, se registró el incremento repentino del costo. “Ahorita están cobrando 50 soles cuando lo normal es entre 20 y 30. Están aprovechando”, reclamó Jaime Salvador, uno de los usuarios. El gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe, confirmó el colapso de la vía. “Durante la mañana no desembarcaron buses, pero salieron cuatro unidades hacia Lima. Sabemos que Deviandes está trabajando en la limpieza constante de la vía. Con urgencia necesitamos una vía alterna, porque la actual ya está saturada por el alto flujo de carga y pasajeros”, señaló.

Desde el Senamhi Junín, el meteorólogo Winslao Huamán explicó que la presencia de neblina y nevadas en Ticlio responde al inicio de la temporada de lluvias en la sierra central. “Se están dando precipitaciones sólidas en zonas por encima de los 3800 metros. Es parte de la estacionalidad y del incremento de humedad en el ambiente”, precisó, advirtiendo que entre el 19 y 20 de octubre podrían repetirse estos fenómenos con mayor intensidad, por lo que recomendó planificar los viajes.