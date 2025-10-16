Tres jóvenes fueron víctimas de un violento asalto en el barrio Santa Bárbara, en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo. Seis sujetos los interceptaron y los golpearon brutalmente con piedras y palos. Uno de ellos, Jean Franco Bendezú Canchanya (22), terminó gravemente herido y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Carrión. Su amigo Jimmy Jean Pierre también resultó herido, mientras que un tercer joven logró escapar y pedir ayuda en la comisaría.

Los vecinos denunciaron que, durante el ataque, llamaron varias veces a la Policía, pero nadie contestó. La intervención se dio solo después de que una de las víctimas corriera hasta la comisaría a pedir auxilio. Posteriormente, dos presuntos agresores fueron detenidos, aunque otros implicados aún siguen libres.

Este hecho provocó la indignación de los pobladores, quienes realizaron una protesta frente a la comisaría de Sicaya exigiendo la captura de todos los responsables y mayor seguridad en la zona.

La madre del joven internado, entre lágrimas, pidió justicia y relató que uno de los atacantes, identificado como “Diego”, ya había tenido enfrentamientos con ella. “Una vez lo vi asaltando y le reclamé. Desde entonces me amenazó”, declaró.

Los vecinos de Santa Bárbara exigen que se imponga cárcel para los responsables y que se refuerce la presencia policial ante el aumento de la violencia en el distrito.