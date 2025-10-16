Rafaela Mallma de Coca, quien se encontraba protestando frente a la Municipalidad Distrital de El Tambo, fue trasladada de emergencia a una clínica tras sufrir una descompensación ocasionada por dolor generalizado e infección urinaria.

Su hijo, Juan Carlos Coca, informó que su madre ya se encuentra estable y recuperándose en casa, luego de recibir atención médica oportuna.

Respecto a la deuda de 45 mil soles que reclaman al municipio, Coca señaló que han apelado la resolución que declaró improcedente el pago y anunció que este lunes ofrecerán una conferencia de prensa para presentar las pruebas que acreditan la relación contractual con la comuna tambina.