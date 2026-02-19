El Gobierno Regional (GORE) de Junín, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Junín y la Municipalidad Provincial de Huancayo suspendieron sus labores administrativas para respaldar el paro regional convocado para ayer y hoy.

Esta medida busca proteger la integridad del personal y exigir al Ejecutivo que garantice la construcción de la Nueva Carretera Central.

La DIRESA calificó la vía actual como un “cuello de botella mortal” que impide el traslado oportuno de pacientes críticos.

El GORE Junín y el municipio de Huancayo suspendieron los plazos administrativos para no perjudicar los trámites.

Estas instituciones anunciaron que los servicios esenciales de salud, emergencias, Serenazgo y limpieza pública operarán con normalidad durante las protestas.