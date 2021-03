Palabra del demonio. El exreo Óscar Enrique Narro Correa entraba y salía de las prisiones una y otra vez, hasta que se sintió llamado por Dios y empezó a predicar el evangelio. Sin embargo, las drogas y el alcoholismo lo hicieron recaer y el pasado 24 de enero asesinó a sangre fría al venezolano Orlando Abreu, en Trujillo.

“Mi esposa se separó de mí, yo quería hacer el bien, predicando”, contó “Cara cortada” a las autoridades como excusa a su comportamiento.

Según la Policía, Narro se encontraba bajo el efecto de estupefacientes el día del crimen. “En el momento en el que todavía estaba lúcido pasaron dos venezolanos, aunque ninguno era el finado, y me mandaron indirectas. En broma porque yo no tengo ningún problema con ningún extranjero. Después no me acuerdo nada. Solo que el arma era vieja y no salía la bala, por lo que disparé 5 veces”, reveló el asesino, quien por el momento purga 9 meses de prisión preventiva.

Según las investigaciones, el móvil sería el cobro de cupos en el mercado Palermo.

