La Contraloría de la República advirtió que la Municipalidad Distrital de Catacaos registra 0 % de ejecución en diversas actividades vinculadas a la capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres y de desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, ante un pronóstico de Fenómeno de El Niño (FEN).

En el Informe N.° 006-2026-OCI/2408-SOO se advirtió que la comuna cuenta con un presupuesto de S/ 1’193,542 en la categoría de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, recursos que están orientados a la ejecución de acciones a favor de la población expuesta a algún peligro o amenaza de origen natural.

A pesar de la emergencia mediante los decretos 025-2026-РCM y 097-2026-PCM, y la disposición de ejecución de acciones inmediatas, se evidencian bajos avances en la ejecución presupuestal de los recursos asignados a diferentes proyectos.

Con respecto al proyecto de capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, cuenta con tres actividades, de las cuales dos tienen 0 % de avance destinados al desarrollo de simulacros en gestión reactiva y administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres.

El proyecto de desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros cuenta con 0 % de avance destinado a mantenimiento de cauces y estructuras de seguridad física frente a peligros.

El gerente de la MDC, Carlos Anastacio, precisó que sobre la ayuda humanitaria que aparece en 0 cuentan con stock. “Por la parte financiera todavía no se ha podido realizar la adquisición, pero ya se está generando el requerimiento para pode reflejar gasto en esa actividad. Hemos intervenido en drenes con gastos que superan el millón de soles”, explicó.