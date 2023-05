Los casos de dengue en La Libertad siguen en aumento. El último miércoles, la región cerró con 5,938 infectados (confirmados y probables), 103 más que el día anterior, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa).

VER MÁS: Cifra récord de contagios de dengue en la región La Libertad

Ante este escenario, personal de salud indicó a este Diario que existe el riesgo de una epidemia, pues, además, hay todas las condiciones para que la enfermedad siga propagándose en La Libertad y otras regiones del país.

Emergencia

“Si analizamos la situación en todo el país, creo que estamos ante la posibilidad de una nueva epidemia”, comentó el decano del Colegio Químico Farmacéutico de La Libertad, Jaime Flores Ballena.

Flores, ayer, encabezó un pasacalle que organizó su institución para sensibilizar a la población respecto a la importancia de conocer y practicar las medidas de prevención contra el dengue.

“Todos los hospitales están llenos de pacientes con esta enfermedad. El zancudo no hace distinción en la picadura, no sabe si eres de clase A, B, C o D, o si eres católico o ateo. Hay mucha gente que está mirando desde la tribuna y no está haciendo nada”, añadió.

Según el mismo reporte del CDC–Minsa, el crecimiento de los casos de dengue en La Libertad viene siendo sostenido. Aunque la semana epidemiológica número 20 (del 14 al 20 de mayo) cerró con un total de 1,214 infectados, la semana 18 lo hizo con 1,154 y la 19, con 1,290.

“No podemos ser ajenos a esta situación y hay que comenzar a sumar”, enfatizó Flores.

Una de las zonas más golpeadas por el Aedes aegypti (mosquito transmisor del dengue) en la región es Wichanzao, en el distrito trujillano de La Esperanza. En la primera quincena de marzo, parte de este sector fue arrasado por dos huaicos que, además, dejaron sin agua potable a la población. Casi tres meses después, Wichanzao suma 1,305 infectados.

“Los municipios, dentro de sus órganos de gobierno, tienen un gerente o subgerente de salud que también debe hacerse responsable de esta situación. Es poco lo que se pude hacer con el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud y donde más se tiene que invertir es en la parte preventiva. No es hora de buscar culpables, sino de comenzar a trabajar en conjunto”, subrayó.

Frans Leiva Cabrera, biólogo y especialista en biología molecular y genética, también considera que si el escenario no cambia en las próximas semanas, estamos ante un riesgo de epidemia.

“Todo agente viral siempre va a ser un riesgo. El escenario, además, es óptimo para una nueva epidemia si no se logra controlar esta situación”, aseveró.

El también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo señaló que para reducir este riesgo, la población debe informarse y hacerse un estudio etológico del vector.

“Es necesario saber cuál es el comportamiento de este zancudo y así hasta podríamos conocer con más exactitud a qué hora es recomendable fumigar, por ejemplo”, expresó.