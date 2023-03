Dos delincuentes, fuertemente armados, asaltaron la tarde del jueves a una empresaria que retiró S/ 81,500 de un banco de la urbanización Primavera, en la ciudad de Trujillo, cuando estaba a punto de ingresar a su negocio en el distrito de La Esperanza.

Hecho y atraco

El asalto se produjo en la urbanización Parque Industrial, al frente de la Comisaría Sectorial Jerusalén-Wichanzao, cuando la agraviada identificada como Lucila Rondo y su esposo retornaban de una entidad financiera de donde sacaron la fuerte suma de dinero. Ya cuando la víctima se disponía a ingresar a su local, situado en el Centro Comercial Cono Norte, aparecieron dos hampones y tras amenazarla con arma de fuego y arrastrarla la despojaron de su bolso donde estaba todo el dinero. Luego, huyeron en dos motos lineales con rumbo desconocido.

Sin apoyo

La agraviada relató que se aferró al bolso, pero fue golpeada por los facinerosos.

“Me han cogido, me han arrastrado, me golpearon y me quitaron el dinero. Eran dos motos y en el intento de defenderme me golpearon y me quitaron todo el dinero”, relató Rondo.

Además, que al pedir el apoyo de los agentes policiales de Jerusalén-Wichanzao le dijeron que vaya a poner su denuncia en la Divincri.

“Las motos se han ido despacio, mi esposo se fue a la comisaría a llamarlos para que nos atienda, había un patrullero estacionado, pedimos auxilio como pobladores y vecinos, deberían habernos apoyado; sin embargo, nos dijeron que vayamos a la Divincri porque es un monto mayor (el robo). Toda golpeada he ido a la Divincri y al reconocimiento médico, porque la policía no nos han hecho caso y deberían auxiliarnos. Nunca nos apoyan”, resaltó.

Registrado

Las cámaras de seguridad del negocio captaron cuando los tres hampones se desplazan en dos motocicletas y escapan por la puerta trasera de las rejas.

“En los videos se ve como me han arrastrado. Yo me aferré al bolso, porque es dinero ajeno. Hago un llamado a las autoridades y general como es posible que estanos abandonados. Les digo que nos atiendan en emergencias”, relató la afectada.

LE PUEDE INTERESAR