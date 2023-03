Cruda realidad. Lambayeque figura en el cuarto puesto a nivel nacional de regiones con mayor número de mujeres desaparecidas.

La reflexión y el llamado al reforzar las instituciones competentes ante este problema, lo hizo la Defensoría del Pueblo ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Reportes

En el 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó 657 denuncias de mujeres desaparecidas en Lambayeque, de las cuales solo 400 fueron ubicadas.

Ante esta alarmante cifra, la Defensoría del Pueblo (DP) ha recomendado a la PNP y al Ministerio de la Mujer fortalecer sus instituciones para una búsqueda diligente.

“Hemos sugerido a la Policía reforzar su labor para poder realizar la investigación de manera oportuna. También al Ministerio de la Mujer para el reforzamiento de sus entidades como el Centro de Emergencia Mujer y la Unidad de Protección Especial”, señaló la comisionada de la DP en Lambayeque.

Esto, debido a que la causa de la desaparición de mujeres está relacionado con la violencia física, psicológica, trata de personas y explotación sexual.

“También pedimos al Ministerio del Interior que se puedan evaluar los protocolos de búsqueda, la geolocalización. Así también hay una premura ante las empresas privadas para el levantamiento de secreto de las comunicaciones porque se sigue un protocolo; pero en estos casos de desaparición donde a cada hora corre el riesgo la vida de mujer, es necesario que se pueda acelerar estos procedimientos y se pueda dar con su pronta ubicación”, dijo.

Por último, señaló que la ciudadanía debe estar orientada sobre los procedimientos para realizar una denuncia de desaparición.

“La denuncia califica cuando no se se le ubica en su domicilio habitual o no se conoce su paradero. Si sale a su centro de trabajo pero no llega y no conoce dónde está, pueden realizar la denuncia. La población piensa que debe esperar 24 horas, eso era antes, puede hacer la denuncia en cualquier comisaría y no se requiere DNI”, acotó.

Ritual

Diversas autoridades mujeres, entre ellas la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas y la vicegobernadora, Flor Saavedra López , participaron ayer de la feria regional “Por una región inclusiva y con igualdad de género”.

Durante la actividad, participaron de un ritual donde al finalizar todas se dieron las manos y al unísono dijeron la frase: “Las mujeres no pedimos tratos especiales queremos igualdad de derechos y oportunidades”.

“En casa continúa la distribución desigual de responsabilidades, aún existe acoso en las calles. Y en el centro laboral, aún persiste sueldo desigual entre varones y mujeres. El 13% de mujeres embarazadas son adolescentes, el 46.7% de mujeres entre 15 y 47 años ha sufrido violencia de quien dijo amarlas. El analfabetismo de 15 años a más es más alto en las mujeres que los hombres”, señaló la psicóloga Anita Ramos, vocera de la Asociación Civil Centro Esperanza de Chiclayo.