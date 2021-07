Lilia Paredes aseguró este domingo que si bien el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, “es dueño” de dicha agrupación política, su esposo, Pedro Castillo, será el presidente de la República.

En diálogo con ‘Punto Final’, aseguró que no conoce al exgobernador regional de Junín y solo lo ha visto por televisión.

“Bueno, no lo conozco personalmente [a Vladimir Cerrón], lo he visto por televisión. Él es dueño del partido, pero ya lo he dicho, mi esposo es el presidente”, sostuvo.

Este domingo, Lilia Paredes, esposa del presidente electo Pedro Castillo, llegó a Lima. Viajó acompañada de sus dos menores hijos para asistir a la ceremonia de juramentación a la Presidencia de la República, que se realizará el miércoles 28 de julio en el Parlamento.

Paredes llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedente de Cajamarca junto a sus hijos Arnold y Alondra. Estuvieron resguardados por personal de seguridad cuando subieron a un vehículo oficial.

Este 28 de julio, tal y como indica la Constitución Política del Perú, el presidente electo Pedro Castillo jurará al cargo ante el Congreso de la República en una sesión en la cual asumirá formalmente el cargo.

VIDEO RECOMENDADO:

Así fue la juramentación de los nuevos congresistas electos para el periodo 2021-2026