Ante las intensas lluvias que afectan el norte del Perú, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) advirtió sobre los riesgos que enfrentan los conductores en las carreteras nacionales y exhortó a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes de tránsito.

La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señaló este lunes 26 de octubre que las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño pueden reducir considerablemente la visibilidad y la adherencia de los neumáticos al pavimento, lo que dificulta las maniobras de conducción.

La advertencia está dirigida tanto a conductores de vehículos particulares como a transportistas de pasajeros y mercancías que circulan por las vías nacionales.

Sutran recomienda revisar vehículos antes de viajar por carretera

La Sutran indicó que, antes de iniciar cualquier desplazamiento, los conductores deben verificar el correcto funcionamiento de las luces y los limpiaparabrisas, especialmente cuando se prevén precipitaciones durante el trayecto.

También recomendó revisar el estado de los neumáticos y el desgaste de la banda de rodamiento, debido a que estos componentes son fundamentales para mantener la adherencia del vehículo sobre una pista mojada.

Asimismo, recordó la importancia de contar con elementos básicos de seguridad, como triángulo de emergencia, botiquín de primeros auxilios, llanta de repuesto, gato hidráulico y llave de cruz.

¿Cómo conducir de manera segura durante las lluvias?

Durante el recorrido, la entidad recomendó reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y aumentar la distancia de seguridad respecto de otros vehículos, con el propósito de disminuir el riesgo de accidentes.

De igual manera, pidió evitar los adelantamientos y las maniobras bruscas, respetar las señales de tránsito y mantener una adecuada ventilación dentro del vehículo para impedir que los vidrios se empañen.

La Sutran también aconsejó limpiar los espejos retrovisores cuando sea necesario, a fin de conservar una adecuada visibilidad mientras se conduce bajo la lluvia.

Conductores deben evitar cruzar huaicos y zonas inundadas

Otro de los principales llamados de la institución está relacionado con los peligros que representan los huaicos, las corrientes de agua, los charcos profundos y las zonas cubiertas de lodo.

La Sutran advirtió que los conductores no deben intentar atravesar sectores inundados ni continuar su recorrido cuando existan condiciones peligrosas para la circulación.

Si durante el viaje se identifica un huaico o una situación que comprometa la seguridad, la recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro, alejado del cauce de las quebradas y de áreas expuestas a deslizamientos.

El desplazamiento no debe reanudarse mientras persista el riesgo, indicó la entidad.

¿Dónde consultar el estado de las carreteras del Perú?

La Sutran recordó que los conductores y transportistas pueden conocer las condiciones del tránsito en la Red Vial Nacional mediante su Mapa Interactivo de Alertas, disponible en la plataforma oficial https://alertasviales.sutran.gob.pe/

Esta herramienta permite consultar información sobre incidencias que afectan la circulación y que deben ser consideradas antes de emprender un viaje.

La institución también recomendó utilizar la aplicación gratuita Viaje Seguro, disponible para dispositivos Android y iOS.

Sutran habilita WhatsApp para reportar emergencias viales

Los ciudadanos que detecten situaciones que dificulten el tránsito en las carreteras nacionales pueden comunicarse con la Sutran mediante el WhatsApp Fiscafono 999 382 606.

A través de este canal se pueden reportar incidencias que afecten la circulación vehicular, con el objetivo de contribuir a la atención oportuna de situaciones que comprometan la seguridad vial.

La entidad reiteró su exhortación a mantener una conducción preventiva durante las precipitaciones y consultar las alertas antes de desplazarse por las carreteras del país.