La ciudad de Yurimaguas, en Loreto, cumple cinco días aislada por la huelga indefinida del Frente de Defensa y Desarrollo del Alto Amazonas (FREDESAA), que mantiene bloqueos pese a la Mesa Técnica de diálogo instalada el 28 de enero con regidores y autoridades regionales.

Los dirigentes exigen mayores asignaciones presupuestales para 2026 plasmadas en acta formal, junto con la elaboración urgente del expediente técnico para la carretera San Rafael-Balsapuerto. Asimismo, exigen la ejecución inmediata del proyecto de reforestación y construcción de nueva infraestructura educativa para niños y jóvenes de la provincia.

Aunque el Gobierno Regional de Loreto anunció compromisos en inversión pública y ejecución alternativa para este año, estas propuestas no han convencido a las bases organizadas, que esperan la presencia directa del gobernador para destrabar el conflicto.

La medida de fuerza se amplió con la adhesión de comunidades aledañas, afectando tramos críticos como Trancayacu-Nuevo Arica y Nuevo Arica-Balsapuerto. Solo se autorizó una tregua parcial y controlada para el paso de personas y productos esenciales, mientras el Comité de Lucha advirtió a comerciantes contra la especulación de precios en medio de la escasez generalizada.

Restricciones viales causan crisis sanitaria

La protesta ya registra graves secuelas en la salud pública. Ambulancias quedaron varadas en piquetes, impidiendo el traslado oportuno de una persona envenenada por mordedura de serpiente y un niño de dos años con insuficiencia respiratoria. En Puerto Perú, una gestante dio a luz dentro de una camioneta bajo la lluvia, atendida por personal médico en plena carretera ante la imposibilidad de llegar al hospital.

Por otro lado, los mercados locales enfrentan ruptura de stocks de pollo y verduras frescas, ya que las distribuidoras avícolas suspendieron operaciones por falta de acceso. La gallina de postura escaló hasta 70-80 soles la unidad, obligando a las familias a reestructurar su canasta básica mientras los bloqueos persisten sin fecha de conclusión definida.