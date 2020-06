Este lunes 8 de junio en Loreto, un médico, identificado como Jorge Baldeón, increpó al ministro de Salud, Víctor Zamora, por la condecoración que dio su sector a galenos chinos que llegaron al Perú a apoyar en la lucha contra el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Veinte médicos han muerto, señor. Usted es malo, va a recibir el juicio. Usted condecora a los chinos, ¿y nosotros qué somos? ¡No hay nada acá, todos están sin seguridad!", gritó el integrante del personal de salud del hospital de Loreto, según un video mostrado por Canal N.

Esto ocurrió cuando Zamora estaba a punto de retirarse del mencionado centro de salud tras realizar un trabajo de supervisión. También, se aplicó pruebas rápidas a los ciudadanos de la localidad.

"Yo soy un médico con más de 25 años, no me van a venir con que me están pagando”, agregó Jorge Baldeón.

“Usted condecora a los chinos, ¿y nosotros qué somos?”: Médico increpa a Víctor Zamora en Loreto

Por su parte, Víctor Zamora decidió no responder al médico y se retiró de lugar para luego dirigirse a la sede del Gobierno Regional.

Como se recuerda, el último 6 de junio, Zamora condecoró a la misión médica china que llegó al país tras haber combatido al coronavirus en Wuhan.

"Me siento muy orgulloso de estar con ustedes, agradeciendo un gesto solidario de la República Popular China en esta lucha contra la pandemia. Cuando el presidente del Perú habló con su par (Xi Jinping) y solicitó su apoyo, China no dudó en enviar su ayuda, con equipos de protección personal y soporte ventilatorio, entre otros que llegaron a nuestra patria”, fueron las palabras del titular del Ministerio de Salud.

