La pandemia de coronavirus golpea no solo la salud, sino también los bolsillos de miles de peruanos que viven del arte y el entretenimiento, y que en esta coyuntura se han visto en la necesidad de ofrecer sus servicios por Internet.

Según las fases de reactivación económica, el rubro de entretenimiento será uno de los últimos en regresar, por lo que artistas como Lucía de la Cruz envía saludos por 200, a veces por 150 soles para tener un ingreso que sustente su hogar.

“Después de cantar por 6 mil, 15 mil, 7 mil, 2 mil o 3 mil ahora tengo que saludarte por 200 soles y por 150, a veces. Y me siento orgullosa”, comenta Lucía de la Cruz para las cámaras de Reporte Semanal.

“Perdónenme, pero esto no es fácil para mi y tampoco creo que sea fácil para todos los artistas”, dice apenada por toda la situación que están atravesando los artistas, cantantes a nivel nacional y cuyos ingresos fijos se han cancelado por la pandemia de coronavirus, cuya medida dada por Gobierno es la prohibición de espacios con multitudes de personas.

Número de contratos de Lucía de la Cruz es 997837141

Lucía de la Cruz reveló en El Valor de la Verdad que tuvo 99 novios (VIDEO)

La intérprete de temas criollos habló sobre su romance con Miguelito Barraza, su amistad con Jefferson Farfán y el “Nene” Cubillas. También reveló el número de novios que ha tenido a lo largo de su vida.

“¿Has tenido más de 30 parejas?”, fue lo que le preguntó Beto Ortiz a la cantante. Luego, ella respondió de una forma que la caracteriza. “Primero, parejas, 30 no he tenido. 99 novios es lo que he tenido, contados. Todos eran ‘enamoraditos’”, comentó la cantante.

Lucía de la Cruz revela que fue agredida por su expareja cuando lo descubrió siendo infiel

La cantante de música criolla Lucía de la Cruz reveló en ‘El valor de la verdad’ que fue agredida por su expareja cuando lo descubrió siendo infiel con una mujer más joven que ella.

“Él estaba saliendo con una chica y yo lo perseguí en mi carro. Las dos personas ya no existen para Lucía, ella tendría unos 20 años menos que yo”, expresó en el programa conducido por Beto Ortiz.

Personajes del espectáculo limeño sacan pase especial para transitar durante cuarentena

Melissa Klug, Evelyn Vela, Lucía de la Cruz y la chica reality Karen Dejo son algunas de las figuras mediáticas que aparecen en esta lista de “faranduleros que le sacan la vuelta a la cuarentena”, según el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Cabe mencionar que según la abogada penalista Romy Chang, ellas estarían incurriendo en el delito de violación de medidas sanitarias y hasta podrían pagar una multa de S/ 6300.

