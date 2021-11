Dos jóvenes que fueron capacitados para formar parte de la primera red de comunicadores indígenas de Madre de Dios presentaron cortometrajes en un reconocido evento internacional. Sus historias fueron grabadas íntegramente con teléfonos celulares y, de esta manera, al igual que otros dieciocho jóvenes, buscan transmitir de manera oportuna la voz de sus pueblos también a través de reportajes en video y fotografías.

Luz Britave Kuakuibehue Tije, de la comunidad Shipibo-Konibo El Pilar, en Madre de Dios, se desempeña como profesora adjunta de Educación Básica Alternativa. Su cortometraje consistió en una reseña histórica de su comunidad, la cual, por años, se ha visto expuesta a la minería ilegal que ha sido una de las causas de los altos niveles de migración, a tal punto de que los más jóvenes ya no saben cuál es la historia de fundación de su comunidad.

Mientras que Peregrino Shanocua Chaeta, de la comunidad Ese Eja Palma Real, ha sido líder de su localidad y presentó un cortometraje enfocado en la lucha que tienen por varios años para lograr la reconstrucción del colegio, ya que, actualmente, representa un riesgo para los niños que estudian en la zona que se encuentra a solo media hora con la frontera con Bolivia.

Ambos cortometrajes fueron presentados en una conferencia de prensa durante el Global Landscape Forum Amazonía, evento realizado en setiembre y contó con la participación de expertos, investigadores, organizaciones indígenas, periodistas, entre otros, de diferentes países.

“Nadie mejor que ellos para ser la voz de sus pueblos y, de esta manera, den a conocer sus propuestas en cultura, turismo y gastronomía; transmitir la problemática que atraviesan las comunidades de la Amazonía, así como combatir los diferentes delitos ambientales relacionados a la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre, entre otros”, comentó Eddy Peña, especialista en pueblos indígenas de la Oficina Regional de Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

PREMIAN FOTOGRAFÍAS

Durante este evento también se desarrolló un concurso de fotografía que premió a aquellas que retrataban la situación actual de la Amazonía. Wilfredo Karwarupay Poje, de la comunidad nativa Infierno e integrante de la red de comunicadores indígenas de Madre de Dios, quedó en segundo puesto.

Con el nombre “La naturaleza llora por la minería ilegal”, la fotografía evidencia el impacto de esta actividad a la altura del kilómetro 110 de la carretera Interoceánica, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, ubicado en la provincia de Tambopata (Madre de Dios). “La imagen muestra cómo la naturaleza está siendo depredada y contaminada por mineros ilegales, mientras las autoridades competentes brillan por su ausencia”, joven comunicador.

Así como Wilfredo, otros 19 jóvenes indígenas de las comunidades de Madre de Dios de Santa Teresita, Tipishca, Infierno, Arazaire, Kotsimba, Boca Pariamanu, Masenawa, Isla de los Valles, El Pilar, San Jacinto, Tres Islas, Yomibato, Puerto Luz, Puerto Azul, Queros, Barranco Chico, Shipetiari, Monte Salvado, Palma Real y Puerto Arturo participaron por dos meses del taller “Liderazgo y Comunicaciones: formación de comunicadores indígenas”, iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la Federación Nativa del Rio Madre de Dios y sus Afluentes (Fenamad) y Tenure Facility y hoy conforman la primera red de comunicadores indígenas de Madre de Dios.

“Desde Fenamad resulta importante la formación de esta red de comunicadores indígenas porque permite mostrar las problemáticas, y nos ayuda a llegar a una mayor audiencia, mostrando lo que sucede en nuestras comunidades desde la voz y visión de los pueblos indígenas”, indicó Vanessa Racua, encargada de comunicaciones de Fenamad.

Los talleres, que se extendieron hasta agosto, fueron dictados por If Not Us Then Who?, organización especialista en elaboración cinematográfica. Cada uno de los participantes recibió un equipo celular de última generación con conexión a Internet, un micrófono de cámara, un trípode, iluminación portátil y un drybag, que les permitirá viajar en río y bajo lluvia con los equipos.

Los cortometrajes presentados pueden ser descargados mediante los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=_kNEHpfFZuw&list=PLxpcZU_Vtian4Ybhc_sE4WG8o1XPp8dJD https://www.youtube.com/watch?v=fm_0mX1JAqQ&list=PLxpcZU_Vtian4Ybhc_sE4WG8o1XPp8dJD&index=2

