La moda nunca ha sido estática, por eso, lo de reinventarse que hoy tanto se menciona, es una actitud que jamás fue ajena en quienes se encargan de marcar tendencias en colecciones y estilos. La diseñadora Malú Privat es una profesional convencida de que siempre hay que estar un paso adelante en el oficio. Sin embargo, para que eso se concrete, considera que se debe estar involucrada en todo el proceso de producción.

“Para mí ser diseñador no solo es dibujar vestidos y pasearse en pasarelas, mi vocación también me dice que debo conocer de telas, saber dónde encontrarlas, tejer, bordar, cortar, administrar costos y todo lo que involucra el presentar una colección”, sostiene.

¿La industria de la moda también ha sucumbido ante los embates de la pandemia?

Y mucho. Nosotros tenemos temporadas en las que hay mucho movimiento y que aprovechamos para capitalizarnos y así poder sobrellevar los meses que son de vacas flojas. En este caso, hemos tenido una año de para, de casi vacaciones. Había que enfrentar esta realidad con nuevos emprendimientos y nada de tirar la toalla.

¿El diseño de mascarillas, que hoy se ha convertido en un accesorio vital, se incluyen en las nuevas propuestas?

Así es, yo por ejemplo, tengo la piel bastante delicada y reacciono a cualquier material sintético, por eso, desarrollé mascarillas de algodón con doble capa, que no es obviamente para que lo utilicen los médicos, pero sí para la protección de las personas en la vida diaria. Y claro había que darle el toque Privat y lancé dos tipos de mascarillas, las que tienen la plaquita bañada en oro, y otras personalizadas que es un tema importante cuando viven muchas personas en una casa.

No vale quedarse de brazos cruzados en tiempos de crisis..

Para nada, además de las colecciones que siempre una tiene previstas, hay que tener otro tipo de negocios a la par. Por ejemplo, yo también ofrezco mi empresa para maquilar, que es cuando marcas de otros te mandan a hacer sus productos. Yo utilizo el taller, mis conocimientos en la experiencia y la supervisión para el desarrollo de los productos y se los entrego con su etiqueta. Cuando empezó la pandemia, todo pensaron que era demasiado fácil hacer ropa en el Perú y no es así. Hay que buscársela.

Pero hay quienes piensan que la moda es prescindible, y más en estos momentos..

A nivel emocional, cuando estamos en nuestras casas, tratando de no contagiarnos, uno no se siente mejor estando con chancletas y un polo. Uno tiene que meterse a la ducha, cambiarse, ponerse algo bonito, eso te levanta el ánimo. Nada de quedarse todo el día en pijama sin motivación alguna.

Lo dices por experiencia propia

Yo siempre digo que la ropa, muchas veces, es uno de los elementos que todas las mujeres necesitan para sentirse más empoderadas que nunca. A veces verse en el espejo, toda despeinada, chorreada, como yo digo sin HD, produce un impacto distinto a ponerse un vestido o una prenda bonita, la mujer se para derecho, saca lo que tiene, y se ve diferente.

No contenta con el diseño de modas ahora también estás con la dirección artística en cine..

Y es una faceta que me está encantando hacer. Acabamos de terminar “Mundo gordo” y en marzo arrancamos una nueva película, obviamente con todos los protocolos. En cuanto a Privat ya estoy preparando la nueva colección para el invierno. En estos momentos hay que encontrarle el lado bueno a todo, gracias a Dios no me falta trabajo y no he tenido que dejar en el aire a mi equipo. Seguimos luchándola, como millones de peruanos.

Malú Privat

Diseñadora de modas. Tras participar asesorando en vestuario a las protagonistas de “La peor de mis bodas 2” y “No me digas solterona 2, se encargó de la dirección de arte en la película “Mundo Gordo” y tiene otras cintas en proyecto.

