La Marina de Guerra del Perú exhortó a la población a evitar ingresar al mar desde la tarde de este jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre debido a la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad que afectarán principalmente el litoral norte y centro del país, incluidas las playas de Lima y Callao.

El director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, contralmirante Jorge Vizcarra Figueroa, advirtió para la agencia Andina que las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual, poniendo en riesgo la integridad de bañistas, pescadores artesanales y deportistas.

El oficial explicó que, en las playas donde habitualmente se registran olas de 50 centímetros, estas podrían alcanzar hasta 1,50 metros durante el evento.

Fenómeno El Niño podría agravar el impacto de los oleajes

Vizcarra Figueroa señaló que el incremento de la temperatura del mar, asociado al fenómeno El Niño, ha generado anomalías de hasta 6,22 grados Celsius por encima de los valores normales.

Asimismo, el nivel medio del mar registra incrementos de hasta 60 centímetros en el norte del país, condiciones que, sumadas al fuerte oleaje, podrían incrementar el riesgo de inundaciones costeras.

Otra característica de este evento es que las olas provienen del norte, a diferencia de los oleajes habituales que llegan desde el sur.

Esta situación podría generar mayores impactos en la infraestructura portuaria, debido a que gran parte de ella está diseñada para protegerse de los oleajes provenientes del sur.

¿Qué playas serían las más afectadas por los oleajes anómalos?

El representante de la Marina indicó que los mayores impactos se esperan en las playas y localidades costeras de Piura y Tumbes, principalmente en:

Máncora.

Lobitos.

Zorritos.

Talara.

Paita.

El Ñuro.

Cabo Blanco.

El oleaje alcanzaría su mayor intensidad entre la noche del jueves 19 y el sábado 21 de noviembre, mientras que el domingo comenzaría a disminuir progresivamente.

Vizcarra también informó que cuatro puertos del norte del país permanecían cerrados al momento de sus declaraciones y que las restricciones podrían extenderse a otras zonas conforme evolucione el fenómeno.

Marina alerta sobre riesgo de inundaciones durante la noche

El director de Hidrografía y Navegación advirtió que alrededor de las 11:00 p.m. de este jueves se registrará la pleamar, momento en el que la marea alcanza su mayor altura.

La coincidencia de la pleamar con los oleajes anómalos podría incrementar el riesgo de inundaciones y afectaciones en las zonas costeras.

Asimismo, entre Ático (Arequipa) y Cerro Azul (Lima) se prevén vientos de hasta 22 nudos en la costa y 26 nudos en altamar.

¿Qué sucederá con las playas de Lima y Callao?

La Marina explicó que el impacto del oleaje dependerá de las características geográficas y de la profundidad del fondo marino en cada playa.

Las zonas abiertas y de poca pendiente podrían experimentar mayores afectaciones, mientras que las playas protegidas tendrían un menor impacto.

Por ello, las autoridades marítimas evaluarán las condiciones de cada localidad para determinar eventuales cierres de playas y puertos.

Marina recomienda evitar ingresar al mar hasta el domingo

Ante este panorama, la Marina de Guerra del Perú instó a la población a adoptar las siguientes medidas de prevención:

Evitar ingresar al mar hasta el domingo 22 de noviembre.

Suspender las actividades deportivas y recreativas en el mar.

Respetar las banderas rojas instaladas en las playas.

Acatar las restricciones dispuestas por las capitanías de puerto.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Evitar acercarse a zonas expuestas al fuerte oleaje.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) indicó que las playas abiertas y semiabiertas orientadas hacia el noroeste serán las más expuestas a este fenómeno.