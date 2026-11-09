La Marina de Guerra del Perú informó que se registrarán oleajes anómalos en el litoral peruano hasta el miércoles 11 de noviembre, con mayor impacto en las playas abiertas y semiabiertas orientadas hacia el suroeste.

La advertencia fue emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), mediante el Aviso Especial de Oleaje N.º 47-26, fechado el 8 de noviembre. El documento establece las condiciones previstas para las costas del norte, centro y sur del país.

Ante este escenario, la institución recomendó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a las actividades marítimas adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y daños personales o materiales.

¿Qué zonas del litoral peruano serán afectadas por los oleajes?

Según el pronóstico oficial, los oleajes ligeros llegarán en distintos momentos del martes 10 de noviembre, dependiendo de la ubicación geográfica.

Zona del litoral Inicio previsto Condiciones Norte: Tumbes a Salaverry Martes 10, noche Oleaje ligero del oeste y noroeste Centro: sur de Salaverry a Supe Martes 10, tarde Oleaje ligero del oeste y noroeste Centro: sur de Supe a San Juan de Marcona Martes 10, mañana Nuevo oleaje ligero del oeste y noroeste Sur: sur de San Juan de Marcona a Tacna Martes 10, mañana Nuevo oleaje ligero del oeste y noroeste

En los sectores comprendidos entre el sur de Supe y San Juan de Marcona, así como desde el sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, la Marina informó que el oleaje ligero del suroeste persistía inicialmente, con una normalización temporal prevista desde la tarde del lunes 9 de noviembre.

Sin embargo, para la mañana del martes 10 se espera el arribo de un nuevo oleaje ligero procedente del oeste y noroeste, por lo que las autoridades recomendaron mantener las precauciones durante el periodo del aviso.

Marina advierte que el nivel del mar se encuentra por encima de lo normal

La Dirección de Hidrografía y Navegación señaló que el nivel del mar se encuentra por encima de sus valores habituales debido al calentamiento persistente de la masa de agua.

Esta situación podría contribuir al incremento de la altura de las olas que llegan a determinadas zonas costeras, aumentando el impacto del oleaje en áreas expuestas.

Asimismo, la institución indicó que la fase lunar de cuarto menguante, en transición hacia luna nueva, podría influir en el aumento del nivel de las mareas en algunos sectores del litoral.

¿Qué significa oleaje ligero y cuánto pueden crecer las olas?

La Marina de Guerra explicó que los oleajes anómalos se producen cuando la energía de las olas del océano abierto se transfiere hacia las zonas costeras, alterando las condiciones habituales del mar.

De acuerdo con la clasificación oficial, existen cuatro niveles de intensidad:

Oleaje ligero: olas hasta un 50 % más altas de lo normal.

Oleaje moderado: olas que pueden alcanzar el doble de su altura habitual.

Oleaje fuerte: olas entre dos y tres veces más altas de lo normal.

Oleaje muy fuerte: olas que superan tres veces su altura habitual.

Recomendaciones de seguridad ante los oleajes anómalos

La Marina de Guerra exhortó a la población costera y a quienes desarrollan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas a cumplir las disposiciones de seguridad establecidas por las autoridades competentes.

Se recomienda evitar ingresar al mar cuando existan restricciones, respetar las señalizaciones de seguridad y mantenerse alejado de zonas expuestas al impacto de las olas.