Marco Antonio Bartens, capitán de fragata y jefe del Departamento de Navegación de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, señaló que el sismo de magnitud 7.6 registrado en Japón “no genera tsunamis en la costa peruana”.

Agregó que la alerta difundida por la Marina de Guerra esta mañana tuvo como finalidad reforzar la vigilancia en el litoral peruano, pero remarcó que ello no implica restricciones ni afecta el desarrollo de las actividades marítimas.

“Después de un monitoreo, ya hemos podido analizar y efectivamente ya no genera tsunamis en la costa peruana. [¿Se ha restringido algún tipo de actividad?] No se ha restringido ningún tipo de actividad”, declaró a RPP.

Indicó que el refuerzo en la vigilancia obedece al monitoreo permanente de todas las bollas instaladas en la costa del Pacífico —a través del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAT)—, además de las estaciones océano-meteorológicas ubicadas en la zona.

“Comenzamos a verificar cómo va viajando esta onda anómala, porque no es una onda normal, después de un movimiento tan fuerte como el que es el terremoto, se generan unas ondas que pueden generar las posibles olas de tsunami. Nosotros tenemos una red oceanográfica, y ahí se va monitoreando cómo va viajando esta onda y cuál es la intensidad de la onda para poder nosotros hacer la vigilancia y monitoreo. Con ese análisis podemos ya determinar si existe o no el peligro de un posible tsunami”, agregó.

De acuerdo con la agencia EFE, el terremoto registrado en Japón llegó a un nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, —que evalúa la intensidad en superficie y el potencial destructivo— en la ciudad de Hachinohe, mientras que en las localidades de Oirase y Hashikami se reportó una intensidad de 6.