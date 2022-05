El expresidente Martín Vizcarra le habría sido infiel a su esposa, la exprimera dama Maribel Díaz, según una investigación de Panorama.

Según el informe periodístico, Vizcarra solicitó permiso para viajar en febrero a Cusco; sin embargo, el viaje no habría sido netamente de negocios, pues el expresidente habría tenido un encuentro extramatrimonial en el hotel Monasterio del Cusco con una excandidata al Congreso por Somos Perú, a la que Panorama identificó como Zully Pinchi.

¿Qué dicen los chats de Martín Vizcarra y Zully Pinchi?

En los chats que se mostraron, la joven y el expresidente intercambian mensajes afectuosos, incluso fotos. Además, él le indica el número de habitación en el que se daría el encuentro y le pide que se presente en el hotel como novia de Rudy Ramos, quien acompañaba a Vizcarra en su calidad de jefe de plan de gobierno del partido Perú Primero.

“Te amo necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, fue el romántico mensaje de Pinchi para Martín Vizcarra, quien, con un poco menos de dulzura, le respondió: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Asimismo, Martín Vizcarra le recuerda a la mujer que se ha cambiado de habitación para evitar “el roche” de que la vean ingresando a su habitación en la que está alojado.

¿Quién es Zully Pinchi?

Zully Arlene Pinchi Ramirez De Del Castillo es una excandidata al Congreso por Somos Perú y exesposa de Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo. También es abogada, activista social, directora de la ONG Solidarios ABC, escritora y cristiana.

Zully vivió cinco años en Madrid, donde hizo maestrías en la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense. También publicó tres libros de autoría colectiva en Madrid, y en Perú lanzó “113 crónicas de una pasión”.

En una entrevista que brindó en marzo a Caretas, Pinchi contó que fue víctima de violencia de género y que ese lamentable episodio le permitió acercarse más a Dios.

“Un día a los veintitantos años fui víctima de violencia de género, me agarraron a patadas y puñetes. Sentí que Dios me había salvado de morir para darme una oportunidad. Y quise conocerlo, saber quién era, poder agradecerle el haberme dado la oportunidad de seguir en la tierra. El encuentro con Dios fue lo más hermoso para mí. Yo era una chica como cualquier otra, me gustaba ir a fiestas, salir. Pero Dios me dio madurez, responsabilidad. Además, Dios me da sabiduría, para entender mejor, para sacrificarme, para renovarme. Mi vida cambió totalmente. Hay en mi existencia un antes de Cristo y un después de Cristo”, comentó.

Respecto a su vocación literaria, Zully Pinchi dijo: “Mi carrera es el Derecho, mi pasión es la solidaridad y la empatía, y lo que ha sido para mí un escape es escribir. Voy a seguir haciéndolo, sé que estoy comenzando, pero voy a perseverar. Empecé a escribir en mi infancia en Chimbote, cuidad donde viví doce años. En el 2019 Chimbote realizó una Feria Internacional de Libro así que me animé a publicar en papel mis crónicas literarias. Tengo más de mil crónicas”.

Martín Vizcarra negó infidelidad

Frente a la ola de críticas, Martín Vizcarra salió al frente a negar haberle sido infiel a su esposa, pese a los chats difundidos en el programa dominical “Panorama”.

“La Fiscalía, desde el 2020, no me ha requerido nada y ya estamos 2022. Una norma que me piden es que no me puedo reunir con vinculados a la investigación. Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad. Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación”, expresó en diálogo con RPP.

El expresidente aseguró que todo lo que se viene diciendo de él “es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducto que yo debo cumplir para el Poder Judicial. He pedido como 15 veces (salir de Lima) solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo, en cambio Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú”.

Magaly Medina explotó contra Martín Vizcarra

Magaly Medina no dudó en opinar sobre lo sucedido con Martín Vizcarra y lo tildó de “tramposo”.

“Qué tramposos son estos. Un hombre casado, pero a esta mujercita parecía importarle cero... cómo hay estas mujeres que no les importa que el hombre esté casado, y él, jugador, mentiroso, tramposo y a este tipo lo hemos tenido como presidente, miren ustedes su catadura moral”, dijo la urraca.

